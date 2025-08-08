Retorno a la escena pública: Verónica Alcocer regresa a Colombia para retomar sus funciones de primera dama

La ausencia de la primera dama, Verónica Alcocer, en la escena pública colombiana durante los últimos meses había sido notoria. El mismo presidente Gustavo Petro se encargó de explicar la situación, indicando que su esposa se encontraba en Europa acompañando a sus hijos en sus estudios y dedicándose a “hacer relaciones públicas”. Sin embargo, su regreso a Colombia está programado para acelerar la gestión social que ha liderado desde el inicio del Gobierno.

A pesar de su estancia en el exterior, Alcocer no ha estado completamente alejada de sus funciones. En abril de este año, representó al país en los actos fúnebres del papa Francisco en el Vaticano, un evento en el que estuvo acompañada por la excanciller y actual embajadora, Laura Sarabia. Además, se ha reunido con diversas figuras de la diplomacia europea, manteniendo así una agenda de representación internacional.

Un retorno en plena ebullición electoral

El regreso de la primera dama se produce en un momento crucial para el panorama político colombiano. Con el inicio del último año de gobierno de Gustavo Petro, la campaña electoral de cara a las elecciones de 2026 ha comenzado a calentar motores. Los diferentes espectros políticos, tanto de derecha como de izquierda, ya han empezado a perfilar a sus posibles candidatos presidenciales y a definir las líneas de sus propuestas de gobierno.

La presencia de Verónica Alcocer en el país podría influir de manera significativa en la recta final del Gobierno. Por un lado, su gestión social podría servir para consolidar el apoyo popular al Programa de Gobierno del presidente Petro y, por otro, su figura podría convertirse en un activo importante en la narrativa de la izquierda de cara a la próxima contienda presidencial. La opinión pública estará atenta a sus próximas apariciones y a la forma en que su rol evolucione en el contexto de la efervescencia electoral que se avecin