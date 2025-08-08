El expresidente Uribe tiene contrato con prestigiosa universidad, según su boleta de encarcelamiento

Después de que el expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, se conoció que tendrá que estar en prisión domiciliaria. De hecho, en las últimas horas se filtró su boleta de encarcelamiento dirigida a la cárcel del municipio de Sonsón, Antioquia. El documento contiene múltiples detalles de la vida de Uribe, incluida la mención de un contrato que tendría con una prestigiosa universidad de Estados Unidos.

“Sírvase mantener privado de la libertad en su domicilio a la persona que se identifica”, reza la boleta de encarcelamiento, firmada por el juez tercero penal del circuito de Rionegro, Rodrigo Antonio Bustamante Mora.

Entre otros datos del expresidente (que incluyen desde el nombre de sus padres hasta su número de interno) saltó a la vista la información que apareció en la casilla de “profesión u oficio”.

Allí no solo advierten que el condenado expresidente se dedica a administrar una empresa agropecuaria familiar, sino que también tiene responsabilidades políticas con su partido, el Centro Democrático.

Además, indican que tiene un “contrato” con una prestigiosa institución educativa de Estados Unidos llamada “Florida International University, sobre temas de liderazgo y manejo de crisis”.

En este aparte también quedó expuesto que e exmandatario es conferencista, abogado de profesión y cuenta con posgrados en Administración y Gerencias en la escuela de extensión de la renombrada Universidad de Harvard.

“Fue senior member de la St Antony’s College de la Universidad de Oxford y actualmente estudia lenguas distintas al castellano", concluye el documento.

Uribe ya firmó acta de compromiso para obtener prisión domiciliaria

De acuerdo con la emisora Caracol Radio, el exmandatario ya firmó el acta de compromiso con la cual se le concedió la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria.

Vale decir, sin embargo, que el expresidente aún tiene la posibilidad de apelar la condena en primera instancia y el caso pasará a manos del Tribunal Superior de Bogotá que tiene hasta octubre para definir su futuro.