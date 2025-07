El efecto mariposa del caso Uribe que lo convirtió en el primer expresidente condenado de la historia reciente

Después de una intervención que se extendió por más de diez horas, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, tomó la decisión de declarar culpable al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Además, lo absolvió por el delito de soborno simple.

“El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla frente al poder”, sostuvo la jueza sobre el comienzo de la intervención en la que leyó su fallo, el cual tiene más de 1.000 páginas. Además, les pidió a los presentes y a todo el país paciencia para escucharla, tal y como ella escuchó a la defensa, la Fiscalía, las víctimas y los testigos que presentaron las partes.

“Hoy este juzgado no decide respecto a un nombre, decide frente a unos hechos”, agregó la jueza, quien desmenuzó punto a punto las pruebas presentadas y los argumentos esbozados por la Fiscalía y la defensa. Así mismo, dejó claro que su fallo no se centra en determinar o no los presuntos nexos del expresidente Álvaro Uribe con el Bloque Metro de las Autodefensas. Ese ha sido, precisamente, el telón del fondo del caso.

Los antecedentes del caso se remontan al 2011, cuando el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda Castro contactó a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes dieron detalles de los presuntos nexos del expresidente Uribe con grupos de autodefensas en Antioquia.

En vista de estos hechos, en 2012 el exmandatario radicó una denuncia por manipulación de testigos contra Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Esta denuncia generó un efecto mariposa que varios años después desembocó en el fallo contra Uribe, quien se convirtió en el primer expresidente condenado penalmente de la historia reciente en Colombia.

Pues bien, la Corte Suprema de Justicia revisó el caso y tomó la decisión de cerrar la investigación contra Cepeda y abrir otra contra el expresidente Uribe en 2018.

En virtud de esa investigación, Uribe terminó cobijado por una medida de casa por cárcel en 2020 y más tarde ese mismo año tomó la decisión de renunciar a su curul en el Senado de la República. Esto fue clave para el caso, pues la investigación pasó a manos de la Fiscalía. De hecho, la Corte Constitucional tuvo que entrar a revisar estos hechos, pues no era clara la fase en la que tendría que estar el proceso al llegar a la justicia ordinaria. Esa alta corte finalmente concluyó que el la indagación que venía adelantando la Corte Suprema de Justicia equivalía a una imputación en la Fiscalía.

Mientras el fiscal general fue Francisco Barbosa, la Fiscalía intentó que el caso fuera archivado en dos ocasiones, pero la justicia no lo permitió. Luego, la fiscal Marlene Orjuela, nombrada por la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo, decidió acusar al expresidente.

La posición de la juez frente a las pruebas en el caso Uribe

Durante la mañana, la jueza se centró en reiterar la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Entre otras cosas, mencionó episodios paradigmáticos del caso como las interceptaciones telefónicas de las conversaciones entre el expresidente Uribe y Diego Cadena. Según la jueza, estas charlas no estaban cobijadas por el secreto profesional y, en esa medida, fueron consideradas como legítimas.

La misma suerte corrió otro material probatorio clave: las grabaciones que hizo Monsalve con un reloj-espía sobre la visita que recibió de Diego Cadena y las peticiones que le hizo otro recluso: Enrique Pardo Hasche.

Adicionalmente, la jueza consideró que era claro que hubo varias personas interesadas en buscar a Monsalve para que cambiara su versión contra el expresidente Álvaro Uribe. Y advirtió que haber sido condenado y privado de la libertad no implica que sus declaraciones sean falsas.

Más adelante, la jueza Heredia cuestionó duramente las versiones de Carlos Eduardo López Callejas, conocido con el alias de Caliche, quien también es señalado de buscar la retractación de Monsalve. ‘Caliche’ y Monsalve eran amigos desde hace varios años y, al parecer, ‘Caliche’ le habría dicho a Monsalve que estaba pidiéndole cambiar su testimonio por encargo del expresidente Uribe. La defensa intentó desmentir esta versión señalando que ‘Caliche’ es un admirador del exmandatario y actuó por su cuenta.

La Fiscalía, en cambio, ha sostenido que ‘Caliche’ actuó por orden del actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, quien a su vez habría recibido instrucciones del primer mandatario. ‘Caliche’ incluso llegó a decir que había escuchado a Uribe por altavoz.

La jueza señaló varias inconsistencias en las versiones de ‘Caliche’ y también indicó que no había cómo probar que él escuchó directamente las instrucciones de Uribe.

Pero quizás uno de los momentos más álgidos de la lectura del fallo fue cuando la jueza se refirió al delito de soborno en actuación penal. “El primer soborno en actuación penal en cuanto a materialidad de conducta punible ha quedado acreditado”, explicó la jueza refiriéndose al caso de Monsalve.

La togada también habló de un episodio que involucra a Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como alias El Tuso Sierra, quien envió dos cartas a la Corte Suprema de Justicia defendiendo a Uribe y señalando a Cepeda de buscarlo para inculpar al exmandatario. No obstante, hay indicios de que Uribe y Cadena habrían manipulado el testimonio del ‘Tuso’ Sierra. Sobre este hecho, la jueza advirtió que “este evento de fraude procesal ha quedado suficientemente probado”.

Por último, la jueza se refirió al delito de soborno simple que involucraba a la exfiscal Hilda Niño, quien habría tenido contacto con Diego Cadena. La investigación en este caso se da para determinar si un traslado favorable para Niño se materializó con la ayuda de Cadena, quien a su vez habría recibido las instrucciones del expresidente Uribe.

Sobre estos hechos, la jueza aseguró que Niño hizo parte de un “montaje escénico” que también habría hecho parte de un “plan de testigos” para declarar en favor del exmandatario. Sin embargo, consideró que en el caso de la exfiscal no llegó a materializarse un soborno. Según la juez, las promesas que habría hecho Cadena no se concretaron. Además, indicó que el traslado de Niño correspondió a una decisión institucional y no como producto de un soborno.

Después de retomar estos hechos, la jueza entró a evaluar si el expresidente Uribe había sido el determinador de los delitos que sí se cometieron. Es decir, fraude procesal y soborno a testigos. Allí aprovechó para ahondar en la relación que había entre el expresidente Álvaro Uribe, a quien señaló de ser uno de los hombres más poderosos del país, y el abogado Diego Cadena, quien, para la jueza, fue “funcional” a los objetivos del expresidente.

En esa medida, indicó que el exmandatario fue el determinador tanto de soborno en actuación penal como de fraude procesal.

Las reacciones de Uribe, Petro y Estados Unidos

Entre tanto, hubo múltiples reacciones a la decisión de la juez. Mientras que el expresidente Álvaro Uribe invitó a sus simpatizantes a salir a las calles el próximo domingo 3 de agosto. “Medellín, calles, domingo. Jamás le faltaremos a la obligatoria lealtad con la democracia y con la libertad de la Patria”, sostuvo el expresidente.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos también se pronunció. “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, escribió el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro aseguró que respaldará a la rama judicial en su determinación.

“Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, señaló el primer mandatario.