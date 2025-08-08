Avispado cliente de un banco en Bogotá se salvó de violento fleteo y dejó a los ladrones viendo un chispero

La inseguridad en Bogotá continúa generando preocupación entre los ciudadanos. Un nuevo hecho delictivo quedó registrado en video, mostrando cómo dos sujetos fuertemente armados detuvieron el tráfico en la avenida 68, a pocos metros de la calle 80, en el occidente de la ciudad, para intentar robar a un hombre que minutos antes había retirado una suma importante de dinero de un banco ubicado en un centro comercial cercano.

En las imágenes se observa a los delincuentes interceptando un vehículo gris, apuntando con armas de fuego al conductor y obligándolo a descender. Posteriormente, revisan minuciosamente el interior del automóvil en busca del dinero. Según el reporte, los asaltantes lograron sustraer un bolso con pertenencias personales antes de huir en dos motocicletas.

Policía habló sobre caso de fleteo frustrado en Bogotá

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que, momentos antes del ataque, la víctima había entregado el dinero retirado a un familiar, por lo que los criminales no lograron apropiarse de la millonaria suma. El comandante de la estación de Policía Barrios Unidos, Jorge Arizal, explicó: “La persona que había retirado el dinero, minutos antes ya había hecho la entrega formal de ese dinero a otro familiar. Al momento de salir de la entidad crediticia, la Policía le ofreció el acompañamiento, pero este fue rechazado”.

Las autoridades destacaron que, gracias a esta circunstancia, el robo del dinero no se concretó. No obstante, advirtieron que este caso refleja el modus operandi de bandas que siguen a sus víctimas desde los bancos hasta lugares estratégicos donde ejecutan los atracos, especialmente en vías principales y en horas de alta circulación vehicular.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para que utilice los servicios gratuitos de acompañamiento policial al retirar grandes sumas de dinero. Este apoyo, disponible en todas las estaciones y CAI de la capital, permite prevenir hechos como el ocurrido en la avenida 68.

Este incidente se suma a la creciente lista de casos de hurto a personas en la capital, un problema que las autoridades intentan combatir mediante planes especiales de vigilancia, patrullajes motorizados y operativos de control. Sin embargo, la percepción de inseguridad sigue en aumento, alimentada por la difusión de estos hechos en redes sociales, donde los videos y testimonios evidencian la audacia y violencia de los delincuentes.