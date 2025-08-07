Uribe agradece respaldo ciudadano en marchas y propone gobierno de transición contra legalización de drogas

En un emotivo video difundido en sus redes sociales este miércoles, el expresidente Álvaro Uribe agradeció el respaldo ciudadano expresado en marchas multitudinarias tras su condena a 12 años de prisión domiciliaria. En su mensaje, Uribe abogó por una nueva etapa política; una “gobierno de transición” que sirva para construir estabilidad democrática, erradicar cualquier intento de legalización de drogas, y poner en el centro la educación, la cultura y el deporte. Invocó alternativas al microtráfico, a través del emprendimiento juvenil, y advirtió que legalizar la droga consolidaría una nación hundida en criminalidad.

PUBLICIDAD

Al reforzar su posición, Uribe impulsó un modelo fiscal más austero y equitativo, promoviendo la inversión y el empleo formal, y rechazó gravar excesivamente a los ciudadanos. También calificó como riesgosos los intentos de centralización del sistema de salud en manos del Estado. En su lugar, apoyó un esquema mixto, fortaleciendo los servicios privados sin descuidar la atención solidaria.

Lea también: Desde el Movistar Arena confirmaron que pese a las afectaciones al recinto no se cancelará ningún evento

Uribe aprovechó para agradecer la campaña pública de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, así como mostrar solidaridad con las Fuerzas Militares, la Policía y las reservas—elementos que describió como pilares del “orden constitucional”.

Desde el ámbito internacional, insistió en revivir un esquema de cooperación con Estados Unidos similar al Plan Colombia, esta vez acompañado de Israel. Aclaró que esta alianza no debe debilitar una vocación de paz ni su voluntad de contribuir al entendimiento entre israelíes y palestinos.

Entre el apoyo popular y el juicio judicial

El mensaje de Uribe llega en momentos en que su figura protagoniza una polarización nacional alimentada por eventos recientes. Tras ser condenado por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal a 12 años de prisión domiciliaria, Uribe enfrenta una apelación que debe resolverse en el Tribunal Superior de Bogotá antes del 16 de octubre de 2025.

Más noticias: “No dudaré en ir a la guerra si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas”: Daniel Quintero

En paralelo, el partido Centro Democrático convocó una “Gran Marcha Nacional por la libertad y la democracia” para este jueves, 7 de agosto, anunciando concentraciones en más de 30 ciudades del país y también en el exterior —una escalada política que busca reafirmar el liderato de Uribe dentro de sector opositor, en un contexto electoral que se aproxima en 2026.