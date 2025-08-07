“No dudaré en ir a la guerra si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas”: Daniel Quintero

Ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que aseguró que Perú está apoderándose de territorio colombiano en el amazonas, varias reacciones se han hecho al respecto. Pero sorprendió que el precandidato Daniel Quintero, quien bajo su postura se cree que debería ser conciliador y tener un enfoque pacífico, aseguró que está preparado para ir a la guerra.

A través de su cuenta de X Quintero aseguró que “Perú quiere quedarse con el Amazonas colombiano y han dicho que no van a dar un paso atrás. Pues yo menos y si Dios quiere y soy elegido presidente, no dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio“.

De igual forma, Quintero recordó que “esta no es la primera vez que Perú intenta quedarse con pedazos de Colombia. A principios del siglo pasado trataron de quedarse no solo con el Putumayo, sino además invadieron Leticia, esclavizaron colombianos, indígenas, con la ayuda de empresarios y acolitados por el gobierno peruano que como hoy se hizo el loco para dejar que esos empresarios se tomaran el terreno”.

Finalmente, el precandidato dijo: “Bien por el presidente Petro que le ha devuelto la dignidad a Colombia y sus relaciones internacionales. No se dejó de Trump y menos se va a dejar de Perú, yo tampoco”.

Con estas declaraciones incendiarias Quintero abre un panorama preocupante de cara al futuro del país, ya que hablar de guerra a la ligera es algo preocupante, más aún viniendo de alguien que tiene posibilidades de ser presidente del país.

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar y dejaron ver que Quintero estaría perdiendo votantes de la izquierda. “Cada vez más alejado del pensamiento progresista señor”, aseguró un internauta.

Estos serían los territorios que Perú estaría apoderándose en la frontera

El presidente Gustavo Petro reveló cuáles son los territorios que Perú está declarando como suyos en la frontera con Colombia: "Han aparecido islas que estan al norte de la actual línea más profunda, y el gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia“.

Finalmente, el mandatario aseguró que las vías diplomáticas será el principal camino para defender la soberanía territorial del país: "Esa acción unilateral y violatoria del tratado de Rio de Janeiro puede hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial. El gobierno usará antes que nada, los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional“.