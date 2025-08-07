Joven que se lanzó de un quinto piso en Medellín estremeció con las cartas que dejó escritas antes del trágico suceso

En la madrugada del pasado 28 de julio de 2025, Medellín fue escenario de lamentable hecho que estremeció a los residentes del sector de El Poblado. Luis Alejandro Genes Rentería, un joven de 22 años proveniente de Quibdó, falleció tras tomar la decisión de lanzarse de un quinto piso en el barrio el Poblado.

El joven era el hijo menor de Flor Rentería, quien sería funcionaria del ICBF dedicada a la defensa de la niñez, lo que haría más estremecedor el hecho que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que tras más de una semana, sigue vigente.

Uno de los aspectos que más causo conmoción es que fueron encontradas varias cartas escritas a mano por Luis Alejandro, que iban dirigidas a sus familiares y amigos, además, dando los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. En los mensajes señaló que extrañaría a sus padres y que sabía que no tenían ningún intención malvada con él.

“Para mis abuelos: Lamento haberme desilusionado y haberme marchado tan pronto, los extrañaré a todos. Para Ana y Ronald: Me gustaría haber solucionado las cosas con una conversación, pero ese nunca fue mi fuerte. Para Camilo y Jhojan: Gracias por ser mis amigos. No los cambiaría por nadie, a ustedes también los extrañaré”, se logra leer con cada subtítulo rojo donde ponía los nombres a los que iban destinados los mensajes.

Luis Alejandro confesaba que desde que tenía consciencia se ha había sentido solo, pero que esa soledad escaló hasta el punto de tener un gran depresión de la cual no compartió con nadie, esto debido a que le pareció “inútil acudir y pedir ayuda a gente tan superficial y poco profunda”.

Además, expresó el deseo de que su cuerpo fuera cremado teniendo en cuenta como iba quedar tras la caída, también que sus cenizas fueran guardadas en un lugar especial en su casa de Quibdó.

“Probablemente esté irreconocible después de la caída, así que mi deseo post-mortem es ser cremado y que mis cenizas sean o guardadas en un lugar especial, ya sea mi casa en Quibdó, o que sean regadas sobre las plantas de mi casa, o plantadas en el suelo fértil donde vida pueda crecer sobre mí. Un intento de mi deseo por tener un hijo algún día”, detalló en el escrito.

Carta de Luis Alejandro Genes antes de quitarse la vida (Redes sociales)