En medio del paro en Boyacá, un paramero le cantó la tabla a la ministra Irene Vélez: “no vamos a esperar el cuentico ese del mínimo vital”

El paro minero y de parameros en Boyacá por la delimitación de los páramos completa varios días y ya se estableció una mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y los manifestantes. A las reuniones han asistido altos cargos como la recién nombrada ministra de Ambiente Irene Vélez, quien durante el primer año del Gobierno Petro fue ministra de Minas y Energía. Justamente a ella un paramero le cantó la tabla y le dejó en claro qué es lo que buscan, que no es precisamente dinero.

En medio de una intervención en la mesa de diálogo, un paramero de fue de frente en contra del Gobierno y les recordó que lo que ellos buscan es que los dejen trabajar. "Los campesinos no vamos ni a esperar el pago de servicios ambientales. Ni el cuentico ese del mínimo vital. Y les pedimos a las corporaciones y al Ministerio que no se les ocurra nombrar guarda páramos“, aseguró el vocero.

El campesino aseguró que los guarda páramos son ‘los sapos y lambones’ que simplemente buscan sacar a las personas de sus territorios y reportan cualquier cosa a las entidades. Además, aseguró que la justicia en Colombia está sesgada en contra del campesinado.

“La legalidad burguesa toda la cambiaron cuando se trata de perseguir a los campesinos. Pero sabemos del proyecto del pago por servicios ambientales. No. Y hemos sido claros, ni siquiera nos ayuden, no queremos proyectos productivos. Queremos trabajar, pero que nos dejen trabajar”, finalizó.

Estas palabras han sido replicadas por varios políticos de derecha como la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien aseguró que si llega a la presidencia tendrá que eliminar todos estos subsidios “que pretenden expropiar la propiedad privada y las libertades de las personas”.