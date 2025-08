¿Crisis entre Colombia y Venezuela? Cancillería confirmó que le concedió asilo a perseguida del régimen de Maduro

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela han mejorado considerablemente desde que a la presidencia llegó Gustavo Petro, el mandatario se ha acercado a jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, donde incluso han logrado avances en temas de frontera, como es el caso del acuerdo la zona binacional.

Sin embargo, se ha conocido en las últimas horas, que el gobierno colombiano y venezolano podrían tener inconvenientes debido al asilo político que le dio la embajada de Colombia en Venezuela, a una abogada que ha sido perseguida por el régimen de Maduro.

Se trata de María Alejandra Díaz Marín quien desde enero del presente año, le pidió protección al consulado colombiano, argumentando que estaba siendo perseguida y temía por su vida.

Efectivamente, la embajada colombiana le otorgó un asilo político a la mujer y desde entonces, su paradero fue incógnito, no obstante, Díaz Marín apareció en un video en las últimas horas señalando que el gobierno venezolano, no le había entregado un salvoconducto para que ella pudiera movilizarse hasta la frontera con Colombia y así resguardarse en territorio nacional.

“En fecha 9 de enero de 2025, denuncié la persecución bajo la cual me encontraba y la situación irregular de asedio y detención temporal que sufrieron mis familiares. Permanecí escondida hasta que el día 11 de enero de 2025, y estando aún bajo la persecución de la PNB antiterrorismo, me presenté en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela solicitando asilo diplomático frente al acoso del Gobierno nacional. Fui recibida por el propio embajador y entrevistada por el segundo secretario, quien además es el abogado asignado al caso, quien me entrevistó y dejó asentada mi petición formal y el relato correspondiente”, dijo la abogada.

No obstante, desde el gobierno venezolano han señalado que no podrían darle tal documento a la mujer, porque según ellos, no hay una orden de arresto ni tampoco un proceso abierto en su contra.

Comunicado Cancillería colombiana

De esta manera, la Cancillería colombiana sacó un comunicado refiriéndose al tema.

“La Cancillería informa que el 11 de enero del 2025, el Gobierno de Colombia concedió asilo diplomático a la ciudadana venezolana María Alejandra Díaz Marín, quien argumentó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del Estado venezolano”, dice el inicio del texto que agrega:

“En atención a la normativa de fuente convencional y consuetudinaria aplicable entre ambos Estados, el 12 de enero de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó esta decisión al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Así mismo, Colombia solicitó que pudiese ser concedido el respectivo salvoconducto que permitiera a la señora Díaz Marín desplazarse desde la Residencia Oficial hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, así como recibir las facilidades correspondientes para abordar un vuelo hacia territorio colombiano"

El mismo Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró lo dicho por el gobierno de Maduro:

“El Gobierno de Venezuela, a través de diferentes canales diplomáticos, ha manifestado que, para el caso de la señora Díaz Marín no es necesaria la emisión de un salvoconducto en tanto que no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto”.

Por otro lado, la Cancillería aseguró que la mujer en cuestión desobedeció una indicación por parte del gobierno colombiano:

“La señora María Alejandra Díaz Marín, bajo su propia responsabilidad, realizó declaraciones públicas sobre su condición de asilada, el martes 5 de agosto en la red social X, incumpliendo las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático”.

Finalmente, el comunicado señala:

“Desde su llegada a la Residencia Oficial, la Misión Diplomática de Colombia en Caracas le ha otorgado, y seguirá otorgando, la debida protección y condiciones adecuadas de permanencia.

Colombia continuará promoviendo un diálogo franco y respetuoso con Venezuela, con miras a explorar alternativas para superar esta situación a la brevedad posible, siempre en observancia a las normas internacionales".