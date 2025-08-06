“Es una trata de hombres para matar”: Petro tras el derribamiento de un avión emiratí con mercenarios colombianos

En la mañana de este jueves 6 de agosto, el Ejercito de Sudán confirmó que derribó un avión emiratí en el que viajaban presuntamente, decenas de mercenarios colombianos. Según lo confirmado por ese país, la aeronave tenía como objetivo aterrizar en el aeropuerto de Nyala, capital del estado sudanés.

De acuerdo a lo que se ha informado, es que esta área es controlada por un grupo paramilitar denominado Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Los medios locales de Sudán señalaron que el avión completamente destruido y habrían muerto al menos 40 colombianos.

Precisamente, sobre el hecho, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema, rechazando este actuar de colombianos que deciden salir del país para combatir en otros conflictos bélicos internacionales.

El mandatario aseguró que promulgará una ley que prohíba el “mercenarismo”, al mismo tiempo que señaló de “trata de hombres” esta problemática.

“He solicitado mensaje de urgencia para el proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo. Es también una trata de hombres convertidos en mercancías para matar”, expresó Petro en sus redes sociales.

Renglón seguido, el jefe de Estado argumentó que la razón por la que los nacionales tomaban esta decisión, se debía a que el conflicto interno colombiano había disminuido.

“Tanta guerra quisieron dentro de Colombia, que al debilitarse la guerra en el país, la buscan fuera, donde nadie nos ha hecho daño. Son asesinos los “patrones” que mandan jóvenes a matar y a ser muertos por nada. Son espectros de la muerte que aborrecen su juramento a Bolívar".

Finalmente, concluyó que le pidió al gobierno de Egipto averiguar los colombianos muertos y así poder repatriar sus cuerpos.

“He ordenado a nuestra embajadora en Egipto averiguar cuántos colombianos murieron, se habla sin confirmar de 40. Veremos si logramos el retorno de sus cuerpos. ¡No más patrones de la muerte!“.