“Cientos dice la senadora, no llegan a 50″: Saade se burló de Mafe Cabal y de la marcha por Uribe

Las marchas a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez se están desarrollando en las principales ciudades del país y por supuesto Bogotá no fue la excepción. Cientos de personas acudieron al Parque Nacional con el fin de marchar a favor del exmandatario y defender su inocencia, eso así, para políticos como Alfredo ‘Pastor’ Saade la asistencia fue un fracaso y se burlaron de la marcha en la capital del país.

En redes sociales los políticos, congresistas y adeptos a la derecha del país y sobre todo al Centro Democrático, han compartido imágenes de como ha avanzado la marcha en las principales ciudades del país, sobre todo en Bogotá, en donde la lluvia se ha hecho presente.

La senadora y precandidata María Fernanda Cabal compartió un vídeo en el que aseguró que “en Bogotá cientos de personas llegan, no importa la lluvia, importa Colombia“.

Ante esto, Alfredo ‘Pastor’ Saade, jefe de despacho de la Presidencia de la República respondió al trino de Cabal y se burló tanto de ella como de la marcha. "Cientos dice la senadora, no llegan a 50“, aseguró Saade en su cuenta de X.

Ahora bien, pese a las burlas de Saade, de varios políticos del Pacto Histórico y de adeptos al Gobierno del presidente Gustavo Petro, las marchas se han desarrollado con normalidad en las principales ciudades del país.

Es más, en Medellín, que ha sido una de las ciudades en donde más personas han salido a las calles en favor del exresidente Álvaro Uribe e inclusive se vio a los hijos del exmandatario en la calles, acompañando las manifestaciones.