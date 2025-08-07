Padres y dueños de bares pagarían caro si las autoridades encuentran menores en establecimientos

El ingreso de menores a bares es un problema que puede costarle caro a padres y dueños de establecimientos. Según el Distrito, ya son más de 60 menores de edad encontrados en operativos de seguridad, al interior de los bares, a quienes se les han restablecido sus derechos.

El ICBF una vez encuentra a los menores, cita a los padres para entregarlos, no sin antes firmar unos compromisos que tienen que adquirir para ejercer un control más estricto. Si hay reincidencia podrían perder la custodia del menor.

Es por ello que las autoridades les recuerda a los padres de familia y a los propietarios de bares y discotecas en Bogotá, entre otros comercios, que en caso de encontrar un menor al interior de estos negocios, pueden enfrentar importantes sanciones legales.

Cuando un menor de edad es identificado por las autoridades, este queda bajo el cuidado de la Policía de Infancia y Adolescencia. Se activan de inmediato los protocolos de restablecimiento de derechos y en coordinación con el ICBF verifican su situación familiar y un equipo interdisciplinario conformado por un psicólogo, trabajador social y defensor de familia, realizan una valoración psicosocial.

Si es la primera vez que el menor es encontrado consumiendo licor, los padres deben firmar un compromiso de responsabilidad y de control más estricto con sus hijos.

En caso que la situación se repita, se determina si hay o no una situación de vulneración de derechos. En ese sentido, se hace una reintegración del menor con la familia bajo compromiso de seguimiento.

Aquí los psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales del ICBF empezarán a realizar visitas domiciliarias, entrevistas y evaluaciones periódicas para determinar cómo se encuentra el entorno del menor. Y de ser necesario habría una remisión a un programa de prevención de consumo de sustancias.

Ahora, en casos donde se demuestre negligencia grave, podría considerarse la pérdida de la custodia del menor y este podría ser ubicado en un hogar de paso para su protección.

Por su parte, los establecimientos comerciales que vendan licor a menores o no controlen su ingreso podrán ser multados y se les suspenderá la actividad económica.

De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su artículo 38, al facilitar, distribuir, ofrecer o comercializar bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabacos y sus derivados a niños, niñas o adolescentes, puede incurrir en una multa tipo 4, que para este 2025 equivale a $759.200 pesos.