“Partido de necesitados”, Gamero dejó claro lo que será el partido entre Cali y Millonarios

Durante el partido contra Independiente Medellín, por la fecha doce de la Liga Betplay Dimayor.

Alberto Gamero habló antes de enfrentar a su exequipo, Millonarios, con su nuevo club, Deportivo Cali, y no ocultó que este enfrentamiento por Liga no será otra cosa que un partido de necesitados, ante el presente de ambos clubes.

PUBLICIDAD

El timonel samario dio una entrevista al medio Zona Libre de Humo en donde entregó varias opiniones de lo que ha sido su estancia en el equipo vallecaucano.

Vea acá: Borracho se coló en prueba atlética, corrió en chanclas, terminó mejor que muchos y ganó medalla

Sobre su llegada al cuadro Verdiblanco, sentenció: “Yo escogí a Deportivo Cali, pese a que tenía otras propuestas, porque Cali es un equipo grande del FPC y yo quería venir a un grande, me gusta mucho el proyecto, ojalá lo podamos sacar adelante”.

“Me siento un técnico bueno y al Deportivo Cali merecen llegar grandes entrenadores”, añadió.

Sobre el partido de la sexta fecha en el que volverá a su antigua casa, el estadio El Campín, señaló que “No sé qué sensación pueda tener, ni cómo me pueda recibir la gente en el Campín, si bien o mal, pero voy con tranquilidad de lo que hice en @MillosFCoficial, yo estoy muy tranquilo, esperemos, afortunadamente para mi tengo buena acogida”.

Dejando claro que “Tanto Deportivo Cali cómo @MillosFCoficial estamos necesitados, necesitamos sumar, es un partido de necesitados”.

Precisamente, el equipo caleño llega en la casilla 13 con 5 unidades, mientras que su rival es colero con 0 puntos.