Petro cuestiona enseñanza obligatoria de inglés en colegios y propone priorizar lenguas indígenas

En su más reciente alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro generó polémica al cuestionar la obligatoriedad del inglés como segundo idioma en los colegios de Colombia. En el bloque dedicado a la educación, el mandatario defendió el fortalecimiento de las lenguas indígenas y afrocolombianas como parte de la identidad nacional y la diversidad lingüística.

“Claro que es importante el inglés, pero no por obligación como segunda lengua oficial de los colegios, ¡por Dios! La Constitución ordena una lengua oficial, es el español”, afirmó Petro, haciendo referencia a lo que considera una imposición cultural influenciada por modelos extranjeros como el de Estados Unidos.

Lenguas indígenas en la educación: una visión inclusiva

Petro planteó la idea de que el sistema educativo colombiano debería ir más allá del inglés, alemán o francés, y promover activamente el aprendizaje de lenguas nativas y afrocolombianas. “Quiero que los estudiantes estudien inglés, alemán, francés y chino... pero también las lenguas de Colombia, que no son esas”, subrayó, en clara alusión a los idiomas ancestrales que se hablan en diversas regiones del país.

Esta declaración surge en medio de un debate nacional sobre la inclusión de lenguas nativas en el currículo escolar, una política que algunos sectores indígenas han reclamado por años, señalando que el sistema educativo ha ignorado sistemáticamente sus lenguajes y culturas.

Polémica por diplomáticos sin inglés

El presidente también aprovechó el espacio para referirse a las recientes críticas por su decisión de nombrar embajadores que no dominan el idioma inglés. Defendió su posición indicando que el inglés no debe ser un requisito excluyente para cargos diplomáticos, y reiteró que ese criterio está siendo impuesto sin considerar las capacidades reales de los profesionales designados.

“Aparece un magistrado por ahí que no quiero criticar diciendo que no puedo enviar embajadores porque no tienen inglés”, dijo, haciendo alusión a una controversia judicial reciente.

Petro finalizó el segmento recordando su época como estudiante en un colegio público. “Fui el mejor estudiante de matemáticas de mi colegio”, dijo, señalando que en esa época la educación pública era la mejor del país. Criticó la desfinanciación del sistema, asegurando que “se tiraron el colegio” cuando quitaron los recursos del Estado.