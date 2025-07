“Se levanta o la levanto”: mujer víctima de golpiza en El Dorado rompe el silencio sobre el incidente

Una contratista de la Alcaldía de Bogotá rompió el silencio tras el brutal ataque del que fue víctima en la sala de espera del aeropuerto El Dorado, en un hecho que ha causado profunda indignación nacional. La agresión, que fue captada en video y se viralizó en redes sociales, ocurrió en la sala de espera #9 y fue protagonizada por el empresario Héctor Favio Santacruz Marulanda, oriundo de Armenia.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Identifican al agresor en el Aeropuerto El Dorado que golpeó a una mujer por no cederle una silla

El reclamo por una silla terminó en violencia

Según relató la víctima al diario El Tiempo, todo comenzó por una silla supuestamente ocupada. La mujer, quien necesitaba trabajar mientras esperaba su vuelo, se sentó en el único puesto libre a la vista.

“Al llegar a la sala de espera todo estaba completamente lleno y solo veo una silla vacía. No tenía ningún bolso o prenda que indicara que estaba ocupada y me senté”, explicó.

Minutos después, una mujer le indicó que el asiento era de su esposo. Ella respondió que estaba vacío, sin imaginar que eso desataría un episodio violento.

“Se levanta o la levanto”

El agresor apareció poco después y se dirigió directamente a ella:

“Me dijo: ‘se levanta o la levanto’. Yo seguí trabajando y no se me quitó de enfrente”, relató.

PUBLICIDAD

Luego, según su testimonio, Santacruz le entregó su teléfono a una joven y pidió que lo grabaran. “Es ahí cuando me pega en la mano, me tumba el teléfono y me pega un fuerte golpe en el rostro y la cabeza. De la magnitud del impacto me arrancó el arete”.

La víctima ya presentó una demanda por lesiones personales y perturbación física contra el empresario.

Rechazo desde la familia y la empresa del agresor

Tras el escándalo, Khala Colombia, la empresa familiar donde Santacruz trabaja como administrador, emitió un comunicado rechazando de forma categórica el acto.

“No vamos a ocultarlo. No vamos a esquivarlo. Sí, es un hecho real. Y como equipo, como mujeres y como marca nos duele profundamente”, expresó la compañía en su cuenta oficial.

La esposa del agresor también se pronunció:

“La persona que aparece agrediendo físicamente a una mujer es mi esposo. Y no saben cuánto me duele decir esto en voz alta. Me duele como mujer, como mamá, como fundadora de Khala”.

La Aeronáutica Civil y las autoridades locales ya tienen conocimiento del caso. En paralelo, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han solicitado que se tomen acciones ejemplares frente a este tipo de agresiones físicas en espacios públicos.