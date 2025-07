Indignante video: Hombre agrede brutalmente a mujer en El Dorado por un asiento

Las imágenes grabadas por testigos muestran el momento exacto en que la discusión entre un hombre y una mujer, quienes esperaban un vuelo de Avianca hacia Cali, escaló a una agresión física. Según la Policía Aeroportuaria, el altercado se originó, aparentemente, porque la pasajera se negó a ceder su asiento, el cual estaba ubicado al lado de la esposa del agresor. La brutalidad del ataque fue evidente y generó una reacción inmediata de los demás pasajeros presentes en la sala de espera, quienes salieron en defensa de la víctima.

En el video, se observa cómo la pareja del agresor, vestida con pantaloneta y camiseta claras, intenta protegerlo de los golpes propinados por los indignados pasajeros. Tras lo sucedido, esta mujer, a través de la cuenta de Instagram “Khala” –una marca de ropa de Armenia, Quindío–, emitió un comunicado y un video asegurando que su esposo “va a responder por lo sucedido”.

En sus declaraciones, la mujer enfatizó: “Hay personas que lo han relacionado con nuestra marca y por eso estoy aquí… como dice ese viejo refrán, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No lo justifico, no lo apruebo y no me queda callada. Lo rechazo desde lo más profundo. Él asumirá las consecuencias de lo que hizo”. Este pronunciamiento, si bien busca desmarcar la marca, confirma el vínculo familiar y la admisión tácita de la gravedad de la conducta.

Consecuencias legales y médicas: La víctima denuncia y la Fiscalía interviene

El caso fue atendido de inmediato por la Policía Aeroportuaria, que acudió al lugar de los hechos para controlar la situación. Posteriormente, tanto la víctima como el agresor fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá. Allí, la mujer agredida procedió a interponer una denuncia formal por los delitos de lesiones personales y perturbación física.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que, como resultado de la agresión, la mujer sufrió algunas heridas visibles en su rostro. Asimismo, la autoridad policial ratificó que el agresor fue puesto a disposición de las autoridades bajo el delito de lesiones personales, con el agravante de haberse cometido en un contexto de violencia de género.

En cuanto al proceso judicial, la Fiscalía General de la Nación precisó que el caso ha sido remitido a la unidad preprocesal. En esta instancia, se prevé un proceso de conciliación que tendrá lugar en los próximos días. Es importante destacar que, debido a las agresiones recibidas, a la mujer implicada le fue otorgada una incapacidad médica de cinco días, lo que subraya la gravedad de las lesiones sufridas.

Avianca alerta: Un patrón creciente de “pasajeros disruptivos”

Este lamentable suceso llevó a la aerolínea Avianca a emitir un comunicado oficial. En el mismo, la compañía expresó su rotundo rechazo a lo sucedido y, al mismo tiempo, lanzó una preocupante advertencia sobre una tendencia en aumento en la industria de la aviación. Según la aerolínea, en los últimos años han notado un incremento de casi un 500% en los casos de “pasajeros disruptivos”.