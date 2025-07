Identifican al agresor en el Aeropuerto El Dorado que golpeó a una mujer por no cederle una silla

El pasado 27 de julio, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, se registró un hecho de violencia que ha generado indignación en redes sociales. Un hombre agredió físicamente a una mujer tras una discusión por un puesto en la fila, hecho que fue captado en video por otros pasajeros y rápidamente se viralizó.

El agresor fue identificado como Fabio Santa Cruz Marulanda, quien quedó grabado en el momento en que, luego de un intercambio verbal con la víctima, le propinó un golpe contundente. Las imágenes provocaron un rechazo generalizado, especialmente por la brutalidad del acto y por tratarse de una agresión en un espacio público de alta concurrencia.

Violencia en aeropuerto: capturado hombre que golpeó a mujer en El Dorado

La identidad del agresor fue confirmada públicamente por su esposa, quien se pronunció a través de redes sociales. En su declaración, ofreció disculpas a nombre de su familia y de todas las mujeres que pudieron sentirse afectadas por lo ocurrido. Aseguró que su esposo asumirá las consecuencias legales y sociales derivadas de su comportamiento.

“Sé que cuando pasan cosas así es fácil señalar y cancelar, pero también sé que muchos nos hemos equivocado en algún momento. Esto no quiere decir que esté bien, porque no lo está. No lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazo desde lo más profundo, porque creo en la dignidad y el respeto”, expresó la mujer.

Las autoridades actuaron de forma inmediata. En el momento de los hechos, Santa Cruz Marulanda fue capturado y se le imputó el delito de lesiones personales agravadas por violencia de género, una figura penal contemplada por la legislación colombiana para proteger a las víctimas de agresiones físicas con connotaciones de discriminación o superioridad de género.

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y se espera que en los próximos días se definan las medidas judiciales correspondientes. Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han pedido que este tipo de actos no queden impunes y se conviertan en precedentes para frenar la violencia machista en espacios públicos.