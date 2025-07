“Me duele no volver a ver a mis padres”: extranjero expulsado de Colombia rompe silencio y da su versión

El pasado 17 de julio, Emmanuel Hernández llegó al aeropuerto de Cartagena, proveniente de un largo viaje desde Orlando, Estados Unidos, con escala en Panamá. Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, Hernández “arremetió contra el personal de Migración Colombia” en un “estado de exaltación” y alicoramiento.

El brigadier general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, detalló que el hombre “destrozó parte de un cubículo y los equipos de cómputo para el servicio de Migración Colombia”. Videos captados por testigos mostraron a varios uniformados de la Policía rodeándolo y abalanzándose sobre él para lograr su captura. Migración Colombia, por su parte, reiteró en un comunicado que el ciudadano agredió a sus oficiales y causó daños materiales en un módulo de control migratorio, interrumpiendo el servicio.

La versión del viajero: Cansancio, calor y la reacción ante las grabaciones

En una conversación con el medio local Impacto News, Emmanuel Hernández explicó el contexto que, según él, llevó a su reacción. El hombre, que considera a Colombia su segundo hogar por tener padres colombianos y haber vivido su niñez en Barranquilla, relató que venía de un viaje complicado: “El viaje fue aplazado dos días, me tuve que quedar en un hotel. Estuve en Panamá por dos horas. Al llegar a Cartagena, hubo una fila demasiada larga, me sentía mal y tenía mucho calor”.

Según su versión, debido al calor, se retiró la camiseta. En ese momento, afirmó que un oficial de Migración y otras personas del aeropuerto comenzaron a grabarlo. “Les dije que, por favor, pararan, que no me grabaran. Empezaron a sacar celulares y a grabarme. En lugar de preguntarme cómo estaba yo, me grababan”, señaló Hernández. Aseguró que, al pasar al módulo de Migración, ocurrió el enfrentamiento con los oficiales. “No debí reaccionar de esa manera, son cosas que pasan, se salieron de mis manos. Cometemos errores y estoy muy avergonzado”, expresó.

La dura sanción y el lamento por su familia

Las consecuencias de sus acciones no tardaron en llegar. En primer lugar, la Policía le impuso un comparendo por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de daño en bien ajeno. Sin embargo, la sanción más significativa provino de las autoridades migratorias, que decidieron expulsar a Emmanuel Hernández de Colombia y, además, restringirle la entrada al país por los próximos 10 años.

Esta medida ha generado un profundo dolor en Hernández, quien manifestó para Impacto News la importancia de sus lazos familiares en Colombia. “Aquí tengo a mis padres, de 84 años. Mi mamá también, toda mi familia vive acá. En Estados Unidos, básicamente, no tengo a nadie. (...) Me duele no volver a ver a mis padres en Colombia por diez años”, señaló. El estadounidense pidió perdón por sus acciones, anticipó que buscará solucionar el inconveniente afirmando que “nada se va a quedar sin pagar”, y expresó su disposición a recibir ayuda médica para controlar sus comportamientos.

Llamado a la convivencia y el respeto a los turistas

Ante este episodio, Migración Colombia enfatizó que sus funcionarios están “capacitados para garantizar un proceso migratorio seguro, ordenado y eficiente” y aprovechó para hacer un llamado a “la solidaridad y comprensión de los viajeros” para evitar situaciones similares.

Por su parte, el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, reiteró la expectativa de la ciudad de recibir turistas “respetuosos” que disfruten “en sana paz”, subrayando la importancia de mantener la convivencia en los espacios públicos y de servicio.