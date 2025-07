“Ya está bueno de payasadas”: Funcionarios del gobierno Petro protagonizan fuerte discusión

Es bien conocido que varios funcionarios del presidente Gustavo Petro tienen profundas diferencias entre ellos mismos, el caso más conocido fue el de los ministros del Interior y en ese entonces de Relaciones Exteriores a cargo de Armando Benedetti y Laura Sarabia respectivamente.

Sin embargo, en los consejos de ministros también se supo de la discordia de la vicepresidenta Francia Márquez con Gustavo Bolívar y varios políticos más.

En esta última oportunidad, una nueva discusión se tomó al actual nuevo jefe del Despacho Presidencial, el pastor Alfredo Saade y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

Todo empezó porque Saade publicó un mensaje en sus redes sociales, donde defendió el discurso del presidente Petro en el marco de la instalación del Congreso de la República, allí el pastor volvió a señalar que buscará que el jefe de Estado continúe en el poder.

La inepta oposición fue (como siempre) incapaz de rebatir el extraordinario discurso del presidente Gustavo Petro lo único que saben es destilar veneno por la boca. Definitivamente haré todo para que el nombre del presidente petro sea repostulado en el 2026. Levántate“, escribió Alfredo Saade.

Por su parte, Carrillo le respondió:

“¡Ya está bueno de payasadas!Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del Presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo Presidente ha dicho muchas veces que no le interesa", escribió airado el director de la UNGRD.

Sin embargo, no se quedó ahí, Carlos Carrillo continuó:

“Si su trabajo es lambonear el del gabinete es cumplirles a los colombianos, su incansable búsqueda de atención nos genera problemas a todos, si le gana la pulsión activista pues: Levántate y vete. Y no se le olvide que esos a los que hoy llama ineptos, fueron los que lo avalaron en sus aventuras políticas: Cambio Radical y Centro Democrático. De verdad que no le queda este showcito”, concluyó.