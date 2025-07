“Malparidos izquierdistas, mataron a Uribe”: La confesión clave del motociclista en el caso Miguel Uribe Turbay

Cristian Camilo González, el motociclista implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, se ha convertido en una pieza clave en la investigación tras su declaración ante la Fiscalía. González, el sexto capturado en el caso, era el encargado de la motocicleta con la que el menor de edad que disparó planeaba huir de la escena del crimen.

En su testimonio revelado por la revista Semana, el capturado detalló cómo fue su implicación y la misión que le fue asignada. “Yo era el que iba a sacar supuestamente al man que iba a matar a la persona en el parque el Golfito, pero llegué tarde, por eso llegué cuando el chino le disparaba al senador. Chipi y el Viejo eran los que cuadraban esa vuelta, ellos lo cuadraron todo, me refiero al homicidio del señor senador”, relató González.

La ruta de escape ya estaba definida como parte de un plan diseñado para facilitar la huida tras el ataque sicarial. Sin embargo, el intento de escape se frustró cuando el adolescente fue capturado por ciudadanos y la Policía. González, por su parte, se entregó a la Fiscalía mientras investigadores realizaban una diligencia de allanamiento en el sur de Bogotá.

El caos post-ataque y los gritos de la multitud

El motociclista fue testigo directo del caos que se desató tras los disparos. “Yo arranco para el parque el Golfito porque estaba como a tres cuadras, como yo llego a la esquina del parque, el semáforo estaba en rojo y escucho el tiroteo, escucho que estaban dando plomo de lo lindo. Yo escuché como unos seis disparos más o menos, cuando veo que todo el mundo se asusta y sale corriendo y no le dan paso a la calle”, señaló Cristian Camilo González Ardila.

Fue en medio de esta confusión que González se dio cuenta de que la víctima era el senador Miguel Uribe Turbay. La misma gente, corriendo y asustada, comenzó a gritar el nombre del precandidato presidencial. “Toda esa gente empezó a gritar en el parque el Golfito ‘malparidos izquierdistas, mataron a Uribe’, yo estando en ese lugar”, reveló el conductor, una frase que añade una capa de polarización al contexto del ataque.

Las órdenes y el pago prometido: “Era ese día o ese día”

La declaración de Cristian Camilo González también arrojó luz sobre la urgencia y la motivación detrás del atentado. Según su versión, para los cabecillas de la organización criminal era crucial ejecutar el ataque ese mismo día, un sábado, ya que quienes lo ordenaron estaban pendientes y habían advertido que no podía posponerse.

“Chipi la tenía clara, porque las cabezas que le estaban mandando a hacer ese evento le dijeron que era ese día o ese día, que no podía pasar ningún tiempo más”, afirmó el capturado. González también detalló la descripción inicial que le dieron de la “vuelta”: “Chipi me dijo que íbamos a hacer una vuelta dura, porque era ponerle una maleta encima a una camioneta blindada, que venían como cinco o seis camionetas, que yo tenía que manejar la moto y que se tenía que pegar a una de las camionetas y que un venezolano era el que pegaba al techo de la camioneta”.

En cuanto a la remuneración por su participación, el motociclista le dijo a la Fiscalía que le habían prometido 10 millones de pesos. Sin embargo, aseguró que no sabía que la víctima sería el senador Miguel Uribe Turbay, de lo contrario, habría exigido el doble. “Yo le pedí a Chipi 10 palos (millones) por esa vuelta, pero si hubiera sabido que era un senador, le hubiera cobrado 20 millones. Yo no le caminé a esa vuelta, porque no me habían girado todavía ninguna plata”, precisó González.

Cristian Camilo González Ardila fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y el de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Al igual que otros implicados, no aceptó los cargos, lo que sugiere una estrategia de defensa coordinada. Su testimonio, incluyendo cómo el menor de edad apareció en el plan criminal, es vital para esclarecer por completo los detalles de este grave ataque.