Abuelo de familia muerta en San Andrés presentará prueba clave para la investigación

Colombia sigue de cerca el caso de la familia que fue hallada sin vida en el interior de una habitación en la isla de San Andrés el pasado viernes 11 de junio. La extraña muerte tiene a los investigadores trabajando en todas las hipótesis posibles para determinar lo que pudo haber sucedido con exactitud. En las últimas horas se conoció que el abuelo cuenta con una prueba clave, que traslado desde la isla hasta Bogotá.

Por ahora, los cuerpos de los tres miembros de la familia que fueron encontrados sin vida en la habitación del hotel Portobelo Convention, llegaron a la capital del país para darles sepultura.

Prueba clave en la investigación de la muerte de familia en San Andrés

De acuerdo con El Tiempo, Orlando Canro, abuelo de la familia, reveló los primeros detalles de los resultados de las autopsias realizada a sus familiares.

Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y Kevin Martínez, de 4 años, no presentaron mayores hallazgos al interior de su cuerpo, más que las señales de hipertensión que tenía el padre.

“Al niño no me le encontró nada, me le encontró vacío el estómago. A mi hija tampoco le encontró cosas así extrañas y a mi yerno lo único que le encontró fue que el corazón lo tenía inflamado, los riñones hinchados porque era hipertenso. Entonces, lo único fue eso, fue no más una cosa extraña", dijo el abuelo.

Además, Canro le a CityTv que tiene en su poder una bolsa negra en la que guardó la ropa que tenían puesto sus tres familiares en el momento de su muerte. Aseguró que todas las prendas tienen un fuerte olor que considera puede ser una prueba clave para determinar la causa de la muerte.

“Es la única evidencia que yo traigo. Es la ropita que ellos tenían puesta. La traigo para que la investiguen, no sé a dónde llevarla”, contó.