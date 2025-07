Se conoce detalle determinante en la muerte de la familia en hotel de San Andrés

Colombia sigue conmocionada por el caso de la familia que fue hallada sin vida en el interior de una habitación en la isla de San Andrés el pasado viernes 11 de junio. La extraña muerte tiene a los investigadores tratando de probar todas las hipótesis que se han planteado sobre lo que pudo haber sucedido. Los familiares revelaron un detalle que puede darle un giro al caso.

Se trata del estado de salud de uno de los fallecidos, que habría encendido las alertas algunas horas antes de que fueran encontrados sin vida en la habitación.

Detalles de la muerte de familia en hotel de San Andrés

El hallazgo se registró en el Hotel Portobelo Convention, cuando Orlando Canro, padre de una de las víctimas, fue a la habitación para llevarles un café y nadie le respondió, lo que le pareció extraño y pidió ayuda al personal del hotel.

En el momento que ingresaron se encontraron los cuerpos sin vida de los tres miembros de la familia, dos se encontraron en una cama y la mujer en el suelo, quienes fueron identificados como Tito Nelson Martínez Hernández, de 45 años; Viviana Andrea Canro Zuluaga, de 42 años; y Kevin Martínez, de 4 años.

Mayerly Hurtado, hija de Viviana, le reveló a Noticias Caracol que aunque su hermanito, había tenido problemas de salud al llegar al isla, el resultado de la autopsia daría otra señal.

“Mi hermanito, mi Mati de 4 años… mi mamá me dijo que ellos llegaron sobre las 10 al hotel y me contó: ‘Mi Mati llegó malito, se me enfermó, está que vomita’, dijo que era raro”, le dijo al noticiero.

Sin embargo, le contó a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO que ya tienen la autopsia del pequeño y que en este reporte no se indica que existan señales de envenenamiento o intoxicación por alimentos. “Ya tenemos la autopsia del bebé (Kevin) y no arrojó que haya ingerido nada”, aseguró.

Ahora, todo indica que las investigaciones deberán enfocarse en si se trató de un caso de intoxicación por gas o por otra sustancia en la habitación, por cuenta de los malos olores que fueron manifestados en el sitio. Los otros dos fallecidos no habrían mostraron ningún signo de alerta antes de la tragedia.