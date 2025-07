El último audio que envió la mujer que murió con su familia en San Andrés dejaría en evidencia graves falencias de salubridad en el hotel

Las dudas alrededor de la muerte de una familia bogotana en San Andrés siguen sin resolverse y las pruebas que se han revelado no ayudan a aclarar el caso. Adicionalmente, se reveló uno de los últimos audios que envió la mujer a su familia antes de ser encontrada sin vida; lo preocupante de lo que se habla en el audio es que dejaría en evidencia falencias del hotel, las cuales habrían contribuido en la muerte de esta familia.

Mayerly Canro, hija de Andrea Canro, una de las tres personas que perdieron la vida en San Andrés, reveló en Noticias Caracol uno de los últimos audios que le envío su madre antes de ser encontrada sin vida. En el audio revelado se habla sobre las condiciones del hotel, las cuales serían deplorables y habrían contribuido a la muerte de esta familia bogotana.

“Acabamos de llegar, este hotel está re re re mohoso, tu vieras lo mohoso que está, huele hartísimo a moho. No tiene papel higiénico, no tienen aseos, no tienen toallas. Uy, no, me dio pena, me sentí mal, me sentí mal con mis papás. No, no sé qué hacer“, se escucha decir a la mujer.

De igual forma, la mujer asegura que le solicitó al hotel un cambio de habitación, pero aseguró que le contestaron de forma mal educada y que no era posible realizar el cambio. Es más, aseguró que la atención fue tan precaria que ni siquiera los llevaron a las habitaciones, sino que solamente les entregaron las llaves.

La atención del hotel habría sido precaria desde el primer momento

En el audio se escuchan varias quejas de Andrea Canro, una de las personas encontradas sin vida, sobre la atención del hotel: “Me dijeron: ”Toma la llave y el cuarto suyo es por allá en el 400 y el de ellos es por allá en el noveno, vaya y busquemos”. Ni siquiera nos llevaban al cuarto, como hacen en los hoteles“.

Adicionalmente, la familia pide que se haga justicia en este caso y que se logre determinar las causas reales de la muerte. Además, fueron enfáticos en asegurara que jamás hubo violencia entre sus padres, contrario a varias personas han teorizado como causa de la muerte, por lo que pidieron respeto por la memoria de sus familiares.

La familia no serían los únicos huéspedes que se quejaron del hotel

En el audio la mujer también habla sobre otros huéspedes del hotel que se estaban quejando de la atención y del personal del hotel. Andrea Canro aseguró que “otro señor estaba peleando con ella, que ya llevaba desde antier pidiendo toallas, papel higiénico y que tampoco les habían dado”.