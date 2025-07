“Este gobierno no está arrodillado a Thomas Greg & Sons”: Petro sobre lío de pasaportes

En las últimas horas se conoció que la Procuraduría General de la Nación realizó una visita a la Cancillería para verificar el manejo que le ha estado dando esa entidad al futuro de la expedición de pasaportes. Este martes 8 de julio el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre esta visita, arremetió contra el ente de control y señaló que no se “arrodilla” a los intereses de la empresa.

“La Procuraduría impidió la investigación de libre competencia sobre thomas and greeg, que viejas amistades políticas no dejen cumplir los deberes públicos de los funcionarios. La procuraduría no está para atemorizar funcionarios en cimplimlento de su deber, sino para hacer cumplir la constitución. La facultad de cuidar la libre competencia, es una facultad constitucional del presidente de la república y la haré valer (SIC)”, escribió el primer mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X.

Uno de los argumentos que ha esbozado el Gobierno apunta a que esta firma ha sido la única responsable de producir estos documentos claves para los colombianos en el exterior por decisión de las administraciones pasadas.

“Este gobierno no está arrodillado a Thomas and Gregg, en cuya junta directiva hay expresidentes y excandidatos presidenciales. Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía, dirijan la empresa que hacen los cómputos. Enorme burla a la democracia“, advirtió el mandatario en X.

Cancillería reconoció que no hay acuerdo firmado con Portugal para producir pasaportes

Una de las alternativas que había planteado el jefe de Gabinete, Alfredo Saade, para garantizar la producción de pasaportes era una alianza con el gobierno de Portugal. Sin embargo, hace apenas unos minutos se conoció que no hay un documento formal que así lo exprese. Así se lo respondió a la senadora del partido Alianza Verde a través de un pronunciamiento.

“La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para garantizar la continuidad a 2030 de la expedición de pasaportes. Están improvisando, y eso puede dejar a Colombia sin pasaportes en septiembre”, sostuvo Lozano.