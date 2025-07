Uribe dice que Diego Cadena hizo “giros humanitarios” a testigos sin contarle: “¿cómo va a hacer eso, doctor?”

El juicio penal que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos entró a su recta final. Después de que intervinieron la Fiscalía y su propia defensa, el exmandatario se refirió a hechos puntuales de su caso. Entre otras cosas, reiteró que el abogado Diego Cadena habría hecho lo que calificó “giros humanitarios” a testigos sin contarle.

(Lea también: Uribe asegura que su abogado Diego Cadena gestionó “giros humanitarios” a testigos sin contarle).

En medio de su intervención, el exmandatario negó que hubiera autorizado cualquier tipo de pago. Entre otras cosas, se refirió al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido como alias Víctor.

“Señora juez, en este episodio de Carlos Enrique Vélez, largo episodio, a manera de conclusión, debo decirle que fue el doctor Cadena quien autónomamente lo conoció, se reunió con él, le tomó una carta, sin que yo lo conociera, sin que yo lo supiera”, explicó el exmandatario.

Así mismo, dijo que mucho después, Cadena se refirió a los pagos humanitarios que le habría hecho a Vélez. Y aseguró que no estuvo de acuerdo con esta actuación de Cadena.

“Pocas semanas antes de mi indagatoria, el doctor Cadena me cuenta que le hizo unos giros humanitarios al señor Vélez. Me dijo (que fueron) electrónicos y con trazabilidad. Que él le habló de un niño enfermo, etcétera. Y me da preocupación que el doctor Cadena no hubiera declarado aquí porque habría podido confirmar lo mismo que había dicho en otras instancias, señora juez. Yo lo reproché, por supuesto. Hombre, ¿cómo va a hacer eso, doctor Diego?”, agregó Uribe.

El Centro Democrático también retomó las palabras del exmandatario y las compartió a través de su cuenta oficial en la red social X.

Según ese partido político, el exmandatario reiteró que “nunca autorizó pagos a testigos y que los honorarios de Cadena se pactaron mediante la entrega de un lote. Carlos Enrique Vélez y Pablo Hernán Sierra han sido desmentidos por diversos testigos, así como por sus propias contradicciones y mentiras. En este episodio queda claro que expresidente NO buscó testigos y menos promovió que faltaran a la verdad”.

Fiscalía pide condenar a Cadena

El abogado Diego Cadena está enfrentando su propio proceso penal ante la justicia por este mismo caso. De hecho, en las últimas horas se conoció que la Fiscalía pidió que hubiera un fallo con sentido condenatorio en contra de Cadena y del abogado Juan José Salazar.

Los señalan por presuntamente presionar a testigos para que cambiaran las afirmaciones que habían hecho en contra del expresidente Uribe.

Se espera que en las próximas semanas se conozcan las decisiones finales de la justicia frente a estos procesos penales.