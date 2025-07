“Otra ‘leyvada’”: Petro niega reunión con narcotraficante alias Fito y acusa especulación mediática en Ecuador

El nombre de Gustavo Petro fue tendencia en Ecuador tras la circulación de versiones periodísticas que lo vinculan con alias Fito, uno de los narcotraficantes más peligrosos de la región andina. Según informes recogidos por medios locales, el presidente colombiano habría sostenido una reunión con Fito en la ciudad de Manta, tras asistir a la posesión de Daniel Noboa el pasado 24 de mayo.

La teoría —aún no confirmada oficialmente— sostiene que el encuentro ocurrió en una lujosa residencia donde Petro habría permanecido dos días. Alias Fito, capturado el 25 de junio, lideró la organización criminal Los Choneros y sería objetivo de extradición por parte de Estados Unidos.

Petro desmintió cualquier vínculo en su cuenta de X:

“No tengo ni idea quién es tal Fito”.

Cancillería colombiana recibió carta atribuida a alias Fito, pero duda de su autenticidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que recibió una supuesta carta firmada por alias Fito. El documento fue dirigido a la embajadora María Antonia Velasco y mencionaba una intención de entregarse con mediación del Estado colombiano, para evitar ser extraditado a EE. UU.

Sin embargo, la entidad aclaró que la autenticidad de la carta no ha sido confirmada y negó cualquier participación en procesos de intermediación con narcotraficantes:

“Reitero con total claridad que la Cancillería no actúa como garante de narcotraficantes ni tiene competencia alguna para mediar en este tipo de acusaciones.”

John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, confirmó en entrevista con Radio Sucesos que Petro viajó directamente a Manta tras la posesión presidencial de Noboa:

“Llegó a una casa de lujo; permaneció, si no me equivoco, dos días; nunca salió, estuvo ahí encerrado; decir con quién se reunió, no lo puedo decir.”

Petro responde: “Otra leyvada, pero hecha por otros”

En una nueva declaración, Petro amplió su postura y relacionó las acusaciones con un patrón de desinformación:

“Esta especulación en prensa ecuatoriana es otra ‘leyvada’ más, pero hecha por otros.”

El mandatario también aseguró que su visita tuvo fines institucionales y que se reunió con el presidente del Ecuador para tratar temas de seguridad binacional, incluyendo coordinación militar en Putumayo y Sucumbíos.