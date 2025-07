Resumen y reacciones de los audios del intento de golpe de estado del excanciller Alvaro Leyva al gobierno Petro

La publicación de tres audios por parte del diario El País de España ha provocado una fuerte controversia en Colombia. En las grabaciones, presuntamente hechas en un restaurante en Nueva York, se escucha al excanciller Álvaro Leyva Durán haciendo afirmaciones que han sido interpretadas como parte de una posible conspiración contra el presidente Gustavo Petro.

En uno de los audios, Leyva asegura que “el orden público se vino abajo” y sugiere que, por esa razón, en un eventual acuerdo nacional deberían participar actores como la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. Según El País, Leyva habría sostenido reuniones con miembros del Partido Republicano de Estados Unidos, entre ellos los congresistas Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez. La Casa Blanca, no obstante, no habría dado trámite a dichas propuestas.

Polémicos audios revelan declaraciones de Leyva sobre orden público y posibles acuerdos con actores armados

Entre las frases más polémicas se escucha: “Hay que sacar a ese tipo, que es el que presionó las elecciones”, en referencia al presidente Petro. En otra parte, Leyva menciona a la vicepresidenta Francia Márquez como parte de una estrategia y también se refiere a la periodista Vicky Dávila, a quien considera una posible interlocutora, aunque descarta que pueda ser presidenta.

Además, Leyva menciona al senador Miguel Uribe, víctima de un atentado reciente, y al expresidente Álvaro Uribe, al afirmar que “el dueño de los votos es el presidente Uribe”.

Las reacciones no se hicieron esperar. La vicepresidenta Francia Márquez rechazó cualquier insinuación de participación en un plan contra el mandatario: “No he participado ni me prestaré para conspiraciones”. Por su parte, Vicky Dávila pidió explicaciones públicas: “¿Por qué me menciona en esas grabaciones?”.

La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo, confirmó el 12 de junio que existe una investigación en curso tras recibir una grabación de voz de parte del presidente Petro, en presencia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Según la Fiscalía, el material sugiere presuntos actos conspirativos y se mantiene bajo reserva legal.

Desde España, donde asiste a la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, el presidente Petro reaccionó al escándalo y señaló que debe verificarse el contexto de lo dicho. También aprovechó para criticar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y reiterar su postura frente a la lucha contra las drogas, cuestionando el papel de los países consumidores.

Mientras el presidente permanece en Europa hasta el 3 de julio, en Colombia continúa la atención sobre las posibles implicaciones judiciales y políticas del caso. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha quedado como figura visible del Gobierno.

El exministro Armando Benedetti también se pronunció, calificando la situación como grave: “Quedo anonadado... que un exministro esté involucrado en una conspiración es muy serio”.

El caso, aún en desarrollo, pone en tensión el panorama político nacional. Las autoridades deberán determinar si lo revelado constituye un delito o si son declaraciones hechas en un contexto privado sin efectos legales.