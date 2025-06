Francia Márquez aseguró que no se prestará para conspiraciones en contra del presidente

Este domingo, 29 de junio, Francia Márquez, vicepresidenta de la República, publicó un comunicado a través de las redes sociales para asegurar que no se prestará para conspiraciones contra el presidente Gustavo Petro, de quien dijo que “jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación”.

PUBLICIDAD

En la carta dice la vicepresidenta se refiere a que hay personas interesadas en usar su nombre, lo que rechazó de manera contundente.

También le puede interesar: Reconocida vidente asegura que la próximas elecciones presidenciales las ganará una mujer

Francia Márquez asegura que nunca ha traicionado al presidente

“Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo”, dice en la primera parte el documento.

Además dijo que “tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del Presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación”.

La vicepresidenta también se refirió a que no se prestará “para conspiraciones”, porque dice que no la mueve “el resentimiento ni la conveniencia”, y le advierte a quienes quieren utilizarla en sus ambiciones que “están profundamente equivocados”.

“Trabajo cada día por el Pueblo que depositó su confianza en nosotros. Ese es mi norte, mi causa, y mi razón de permanecer firme hasta el final del mandato que se me confió. No renunciaré ni a mis principios, ni a mi deber, ni a la esperanza de millones de personas a las que debemos garantizarle que un país justo y equitativo sea posible”, agregó.