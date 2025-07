Millonarios tendría sondeados a dos jugadores titulares del Deportes Tolima para el siguiente semestre

Millonarios ha sido uno de los equipos que peor la ha pasado en el último año calendario, teniendo en cuenta los sonoros fracasos que ha tenido que pasar. En primer lugar, la caída en la Copa BetPlay del año 2024 en manos del Atlético Bucaramanga fue el inicio de lo que parecía ser un desastre de temporada, teniendo en cuenta el plantel del onceno bogotano y la falta de logros, mismos que eran y son exigidos primordialmente por los hinchas.

El segundo fue la eliminación en cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-2 as manos del Deportivo Pasto, aun cuando dependían de sí mismos, cediendo el cupo a nada más y nada menos que Atlético Nacional, quienes posteriormente se proclamaron campeones del campeonato y dejaron a los hinchas embajadores rabiando, a tal punto de llevar a Alberto Gamero a la renuncia de su cargo.

Aunque la llegada de David González no generó mucha ilusión, Millonarios fue el equipo que mejor se perfiló para pasar a la gran final en su cuadrangular, dependiendo solamente de un empate en la última jornada contra Independiente Santa Fe, quienes, aunque se sabía que no la pondrían fácil, no se esperaba que salieran a comerse a su rival, cosa que pasó y los dejó humillados nuevamente, con una tarea bastante compleja que es contentar a los hinchas.

La opción más rápida de conseguir el perdón es a través del mercado de fichajes, donde los dirigentes estarían buscando reforzar cada posición del campo de manera desesperada, acudiendo a un viejo conocido, Deportes Tolima. Y es que según varios medios pequeños, el club tendría en carpeta a Bryan Rovira y Alex Castro, jugadores titulares del conjunto pijao que son del gusto de David González, y que podrían ser presentados como refuerzos estrella de la institución, a pesar de no ser lo que la gente espera.