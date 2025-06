“Que se realice después que pase mi gobierno y yo sea un ciudadano del común”: Petro sobre la constituyente

El presidente Gustavo Petro nuevamente se refirió a su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, por medio de una papeleta que sería entregada en las elecciones presidenciales de 2026. El mandatario a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, defendió su propuesta.

PUBLICIDAD

Lea también: Margarita Rosa lanzó duras críticas a Petro: “No defiendo sus nefastos nombramientos”

Todo empezó por una publicación de un estudiante de derecho de la Universidad Externado, que critica a la actual superintendente de Industria y Comercio, por defender lo anunciado por Petro.

“Usted, que ha enseñado Derecho, debería saber que la ley no se acomoda a las pasiones políticas. Si Fernando Hinestrosa estuviera vivo, no sé si le quitaría la beca, pero seguro le recordaría que en esta universidad se defiende el Estado de Derecho, no al gobernante de turno”, dijo el joven estudiantil.

Al comentario, el mismo Petro le respondió por medio de un largo texto en su cuenta “X” (antes Twitter).

En una primera oportunidad el jefe de Estado se refirió a las corrientes del liberalismo siglos atrás para luego señalar:

“La corriente jurídica y política actual en el país, que yo lucho por que no se imponga, niega el poder popular y el estado social de derecho, que reduce a un estado de derecho sin alma, sin lo social y la búsqueda de la justicia social, dominado por el gran capital, inconstitucionalmente, olvida que el mismo concepto jurídico, avalado por la sala constitucional de la Corte suprema de 1990, sentenció, que aun sin pasar por el congreso, como ordenaba la constitución de 1886, se podía convocar por decreto presidencial, y tras el éxito de la séptima papeleta en las urnas, una asamblea nacional constituyente”, explicó Petro.

PUBLICIDAD

Más adelante, el mandatario declaró que hay sectores que “quieren volver a la gobernanza paramilitar”, donde dejó claro que su propuesta de constituyente se hará cuando ya no sea presidente.

“Quieren acabar con el concepto de “soberanía popular” para volver a la gobernanza paramilitar, la esclavitud del pueblo bajo la amenaza de la muerte, y yo quiero emancipar al pueblo, por eso le solicito al pueblo que se autoconvoque en Asamblea Nacional Constituyente, que se realice después que pase mi gobierno y yo sea un ciudadano del común".

Gustavo Petro sentenció asegurando que si respeta la independencia de poderes.

“Cuando dices que no respeto la independencia de poderes porque convoco la soberanía popular, te equivocas, si el pueblo se autoconvoca, nadie puede impedirlo, no tiene, ni persona natural ni institución constituida, el poder para ello, a menos que quiera imponer la dictadura”, concluyó.