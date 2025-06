“Se le recuerda que su comandante en jefe es el presidente”: Petro espera que las fuerzas militares lo reciban en Medellín

A través de una declaración pública, el presidente Gustavo Petro reafirmó este viernes, 20 de junio, que tiene un compromiso con Antioquia, especialmente con el sureste del departamento, y lanzó un mensaje para las autoridades civiles, militares y judiciales de la región, en medio de las tensiones que se viven con el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Mi gobierno, después de alguna traición, va a resguardar el área agropecuaria y ambiental del sureste antioqueño. Fue mi compromiso ante la comunidad antioqueña y cumpliremos. Somos gobierno de palabra y acción”, dijo el presidente, en referencia a las decisiones recientes sobre el uso del suelo en la región.

Petro llegará a Medellín y exige que las fuerzas armadas lo reciban como debe ser

El presidente le recordó a la Fuerza Pública en Antioquia que “su comandante en jefe es el presidente constitucional. Espero su saludo pleno a mi llegada”. Petro también fue enfático en que “ningún funcionario de segundo orden le prohíbe su libre movilización en el país, so pena de las consecuencias jurídicas y disciplinarias”.

El mandatario criticó lo que denominó una “burbuja de censura comunicacional” en Antioquia. “Abajo la burbuja de censura comunicacional establecida en Antioquia para embrutecer. Viva la libertad plena”, expresó.

Ante el extenso mensaje, el alcalde de Medellín se pronunció diciendo: “Medellín y Antioquia no tienen presidente pero tienen alcalde y gobernador que las defiendan. Y sobre todo tienen a su gente que todos los días trabaja por sacar el país adelante desde las regiones. Petro, como siempre, haciéndose la víctima".

Luego aseguró que “definitivamente es lo que mejor saben hacer quienes han sido victimarios. Su presencia el día de mañana en Medellín cuenta con todas las garantías. A diferencia de las que usted nos da a quienes somos oposición. Deje de amenazar a nuestros policías y soldados de la patria . Ellos se deben, ante todo, a la Constitución y la Ley. Es su deber cuidar a Colombia y cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo"

Además, le dijo que “dejé también de intimidar a Jueces y Fiscales. Respete la institucionalidad, respete la Justicia. Se convirtió usted en el gran vocero de los peores criminales y corruptos. Trabaje y verá que no le queda tanto tiempo para inventar bobadas, traiciones y generar tanto odio".

“Lástima que en 3 años de su “gobierno” solo viene a Medellín a insultar y a mentir. Y una última anotación. No crea que no nos hemos dado cuenta de que estos son distractores para cumplir con su plan inicial: hacer una constituyente que le permita perpetuarse en el poder y acabar con Colombia. No se lo vamos a permitir", puntualizó el mandatario local.