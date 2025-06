Laura Daniela Villamil visita a Miguel Uribe Turbay y comparte un mensaje de fe: “El que decide es Dios”

En un contexto marcado por la incertidumbre y la preocupación nacional tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, una figura conocida por su resiliencia y testimonio de vida se hizo presente con un gesto profundamente humano. Se trata de Laura Daniela Villamil, bailarina y actriz que sobrevivió a un incendio en 2024, quien visitó este martes a Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece hospitalizado.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Laura Villamil, bailarina quemada en Andrés Carne de Res, reaparece con buenas noticias sobre su recuperación

El congresista, que también es precandidato presidencial, continúa en estado crítico mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre los móviles del ataque. En medio de la conmoción política y social que ha generado este hecho, han sido múltiples las expresiones de solidaridad. Sin embargo, la presencia de Villamil destaca por el simbolismo y la empatía que representa.

Le puede interesar: Laura Villamil revela experiencias sobrenaturales durante su recuperación tras accidente en Andrés Carne de Res

“Yo no lo conozco, así como, mucha gente no me conocía a mí y vinieron acá, oraron por mí y en mi familia estamos orando un montón por él”, expresó Villamil en una rueda de prensa. Su visita incluyó una vela y una estampita de la Virgen, objetos que, según ella, fueron claves en su proceso de recuperación. “Esperemos que luche mucho, porque tiene muchísima fuerza, yo se lo entrego a Dios, a la Virgen y al Espíritu Santo. Le deseo mucha recuperación, mucha fuerza y mucha luz, y a su familia mucha fortaleza”.

El avance de Laura Villamil: Un testimonio que inspira

La historia de Villamil aún resuena en la memoria colectiva. A principios de 2024, la artista sufrió graves quemaduras mientras realizaba un espectáculo en el restaurante donde trabajaba. El accidente la dejó con el 80 % de su cuerpo afectado. Su recuperación ha sido lenta, pero también ha estado marcada por la fe, tal como lo manifestó nuevamente al referirse a Uribe Turbay: “Se supera con mucha fe, la palabra más grande, a pesar de que solo tiene dos letras, es la fe, como decían las abuelitas, la fe mueve montañas. Este momento es de fe, pueden haber muchos dictámenes, pero el que decide es Dios”.

Durante la jornada, Villamil también mencionó que se había comunicado con la esposa del senador, a quien le envió un mensaje de esperanza y fortaleza.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Laura Villamil, bailarina de Andrés Carne de Res, habló de su recuperación, “por qué no sonreír si estoy viva”

Además de este gesto, otras voces de apoyo se han hecho sentir. Desde el Congreso, los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Efraín Cepeda y Jaime Raúl Salamanca, anunciaron la suspensión de los debates legislativos como muestra de solidaridad. “Vamos a utilizar la sesión para reflexionar sobre salidas a este momento difícil por el que atraviesa el país”, declaró Salamanca.

Mientras el pronóstico del senador sigue siendo reservado, miles de ciudadanos en distintas regiones del país continúan elevando plegarias por su recuperación. En este escenario, la presencia de Laura Villamil no solo refuerza el valor de la solidaridad, sino que también recuerda que en los momentos más oscuros, la fe y la empatía pueden ser una fuente de luz y consuelo.