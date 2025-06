“Quiebre institucional y una amenaza real”: Galán rechaza que Petro convoque la consulta popular por decreto

El anuncio por parte del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular mediante decreto presidencial, causó todo tipo de reacciones políticas, principalmente rechazando la decisión del mandatario.

Una de las personas que se pronunció y criticó lo designado Petro, fue el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, quien fuertemente catalogó de “Quiebre institucional” que Petro pase por “encima del Congreso”.

“Que el presidente de la República pase por encima del Congreso de la República, como lo acaba de anunciar el presidente Gustavo Petro en televisión, es un hecho grave: constituye un quiebre institucional y una amenaza real a los fundamentos del Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático”, escribió Galán en sus redes sociales.

En ese sentido, el mandatario capitalino, aseguró que ya el parlamento colombiano tuvo un pronunciamiento negativo de la consulta.

“El Senado de la República, en uso de su autonomía y bajo los cauces constitucionales previstos, negó la convocatoria a la consulta popular. Cualquier duda que exista sobre esa decisión se debe alegar por vías judiciales, no pasando, en ningún caso, por encima del Congreso. Todos los que defendemos la democracia debemos rechazar este quiebre institucional que viola la separación de poderes”, explicó Galán.

Al respecto, Petro le respondió al alcalde bogotano:

"El senado, que no el congreso, no aprobó ni reprobó el concepto que tenía que ser presentado por la mesa directiva y nunca lo hizo, y violo los votos de tres senadores en la plenaria no dejándolos votar estando presentes“, escribió Petro, quien complementó:

"Las tutelas no sirven para resolver este problema. No es un derecho individual el conculcado. Es el derecho del pueblo que es soberano y dueño del poder público de Colombia. Dueño también de su alcaldía Galán, y de mi presidencia“.