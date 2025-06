“Es irrevocable”: Petro confirma que convocará la consulta popular vía decreto presidencial

El presidente Gustavo Petro una vez más confirmó que la convocatoria para la consulta popular la hará mediante decreto presidencial. El mandatario le respondió al exregistrador Alexander Vega, señalando que la razón obedece a que el Senado no votó el concepto favorable.

"Es irrevocable. El senado no votó el concepto favorable de la consulta popular y han pasado 30 días. Que respeten al pueblo. Al pueblo no se le trampea, como pensaba hacer Alexander Vega con 700.000 votos del Pacto Histórico que no había contado y como si lo logró con fuerza ciudadana. Busca desaparecer el progresismo en Colombia, y no lo permitiremos", escribió el mandatario en sus redes sociales.

Alexander Vega había comentado que el ministro del Interior, Armando Benedetti estaría mal asesorado jurídicamente.

“Aquí no hay un limbo jurídico. El ministro del Interior, Armando Benedetti, está mal asesorado desde el punto de vista del procedimiento de la consulta popular. No hay limbo jurídico porque la ley es clara. Primero, una realidad, ya hubo decisión del Senado en dar un concepto desfavorable a la consulta. Tanto así que la semana pasada el Consejo de Estado y su Sección Quinta admitió la demanda en contra de la decisión del Senado”, expresó el directivo del partido de la U.

Incluso, el exfiscal Eduardo Montealegre se refirió luego de una reunión con el presidente Petro, que el jefe de Estado convocará por decreto las 12 preguntas de la consulta popular. El abogado argumentó que hubo vicios de inconstitucionalidad insubsanables y que hacen inexistente la decisión del Congreso de la República.

Por otro lado, el ministro del Interior Armando Benedetti, dejó entrever que la consulta se realizaría a finales de julio o principios de agosto.