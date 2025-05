‘Epa Colombia’ busca redimir su condena en la cárcel con un proyecto social disruptivo

La creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, intenta reducir su condena de cinco años y dos meses de cárcel con un proyecto social que busca beneficiar a mujeres en situación vulnerable. Su defensa ha solicitado a la justicia colombiana una revisión de su situación jurídica, argumentando tanto el impacto de su reclusión en su hija menor de un año como el valor rehabilitador de su trabajo social.

En su solicitud más reciente, presentada ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá, se adjuntó un informe sobre el proyecto comunitario que Epa Colombia venía liderando antes de ingresar a prisión. Este programa, enfocado en la formación de mujeres en técnicas de peluquería y belleza, ya ha capacitado a 300 internas, de las cuales cinco están trabajando actualmente en sus salones de belleza, según afirmó la influencer en entrevista con la revista Semana.

“Duré cuatro meses con el proyecto. Había 1.700 chicas, capacité a 300 y de esas, cinco están trabajando en mi peluquería”, explicó Epa Colombia.

Sin embargo, el programa fue suspendido una vez ella entró a prisión. Las autoridades penitenciarias, según relató la empresaria, no le permitieron continuar liderando las capacitaciones desde adentro:

“Me dijeron: ‘Ya no puedes estar en el proyecto porque tú ya estás adentro’. No me han dado esa oportunidad”.

¿Puede acceder Epa Colombia a beneficios judiciales?

El panorama legal no es sencillo. La Corte Suprema de Justicia dejó claro en su fallo del 29 de enero de 2024 que Epa Colombia fue condenada por delitos graves como daño en bien ajeno agravado, perturbación del transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, tras vandalizar una estación de TransMilenio en 2019. La gravedad de estos delitos limita su acceso a beneficios judiciales como libertad condicional o detención domiciliaria.

La Corte destacó la influencia que la joven ejercía en redes sociales durante el paro nacional, afirmando que sus mensajes públicos tenían el potencial de incitar a la violencia.

“Dio rienda suelta a su comportamiento violento y avanzó hasta la instigación a otros a replicar su designio destructivo”, dijo el alto tribunal.

Panorama general del sistema penitenciario y redención de pena en Colombia

En Colombia, según datos del INPEC, más de 18.000 personas privadas de la libertad se encuentran activas en programas de resocialización como educación formal, trabajo o iniciativas productivas. Sin embargo, los condenados por delitos relacionados con terrorismo no son elegibles para ciertos beneficios.

Además, las cifras indican que en 2025 el 36% de las internas en cárceles femeninas participan en programas de redención de pena, una alternativa que puede disminuir hasta 2 días de condena por cada uno de trabajo o estudio, siempre que se cumplan requisitos estrictos y se cuente con la aprobación del juez de ejecución de penas.

El futuro jurídico de Epa Colombia ahora depende de cómo los jueces valoren el alcance de su proyecto social y si este tiene el peso suficiente para mitigar una pena agravada por delitos considerados de alta peligrosidad.