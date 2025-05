Abogado de Epa Colombia aseguró que no le dieron casa por cárcel “porque la otra mamá podía cuidar a la niña”

La influencer Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, cumple actualmente una condena de cinco años y dos mese en El Buen Pastor de Bogotá , luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura por hechos vandálicos que realizó y grabó rojas en 2019. Ante la negativa de los entes encargados de darle el beneficio de casa por cárcel, su abogado reveló que, bajo sus conceptos, es a causa de una “discriminación de género”.

PUBLICIDAD

Desde que Barrera Rojas está recluida han pasado bastantes cosas dentro de ellas el cambio de su representante frente a la justicia, ya que desde hace ya unos meses la batuta del proceso la lleva el reconocido abogado Francisco Bernate Ochoa, hombre que recientemente concedió una entrevista con el portal ‘La Red Viral’.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> “¿El gobierno dónde está?”: Yina Calderón se fue en contra de la justicia ante condena de ‘Epa Colombia’

Epa Colombia Tomadas de entrevista con el Canal RCN

En medio de la conversación, Bernate dio a conocer que varias situaciones que ha enfrentado y que involucran varias negativas de la Corte, dentro de ellas la de no permitirle pasar su pena en casa por cárcel, y con ello estar cerca de su hija Daphne Samara y su prometida Karol Samanta. El defensor aseguró que la composición de la familia de ‘La Epa’, ha sido un tema recurrente en los fallos de la justicia, mismos que no les han favorecido.

“Es una familia con unos patrones diferentes. Una familia de personas del mismo sexo tiene unos patrones y unos parámetros diferentes y a ellas no las pueden juzgar como si no fueran una pareja del mismo sexo. No son una pareja donde hay un papá y una mamá, así no funciona. Ojalá y esto tenga eco, todo es muy innovador, y en un poder judicial conservador no es tan fácil, pero hay que intentarlo”, afirmó Bernate.

“Es una discriminación de género, cómo le van a negar la prisión domiciliaria diciendo que la madre puede hacerse cargo del hijo si en una pareja como esta esos roles de padre y madre no están presentes, es de otra forma. Entonces no puede desconocerse que no estamos entre iguales”, añadió.