“El Congreso cada vez se degrada más en su intención de burlar los derechos de 26 millones de trabajadores”: Bolívar sobre el debate de la Consulta Popular

El debate para aprobar la Consulta Popular en Colombia empezó en el congreso y tendrá que ser aprobada en tiempo récord para ir a las urnas en septiembre u octubre del 2025. Por esto, figuras políticas del Pacto Histórico están presionando al poder legislativo con el fin de que la aprueben y no busquen dilatar el debate con ‘pañitos de agua tibia’, intentando revivir la reforma laboral, la cual sería prácticamente imposible de aprobar por tiempos legislativos.

A través de su cuenta de X, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, aseguró que "el Congreso cada vez se degrada más en su intención de burlar los derechos de 26 millones de trabajadores.Ahora sí quieren revivir la Reforma Laboral, a sabiendas que por tiempos es imposible aprobarla“.

Sumado a esto, el propio Bolívar, quien se presume renunció al DPS con el fin de ser candidato a la presidencia en el 2026 por el pacto histórico, también dijo que en el congreso “no quieren que haya Consulta Popular porque saben que el pueblo ya se empoderó y legislará en las urnas. Están asustados porque al negar con prepotencia e intereses velados las reformas sociales del gobierno, le abrieron la puerta a la democracia directa y ese camino no tiene reversa. Nuestras bancadas no cederán”.

Finalmente, falta ver cómo se desarrollarán los debates en el Congreso de la República con respecto a la Consulta Popular, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno, de momento, no contaría con las mayorías necesarias para lograr aprobarla. Por esto, será clave el papel del ministro del Interior, Armando Benedetti, para lograr atraer movimientos políticos que estén dispuestos a apoyarla, eso sí, previendo algún tipo de beneficio a su favor.