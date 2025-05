“Vale la pena el reto”: Petro responde a senador que prometió dejar su cargo si la consulta popular es aprobada

En medio del debate que se adelanta en el Senado de la República acerca de la consulta popular radicada por el presidente Gustavo Petro, ocurrió un episodio curioso. Uno de los congresistas que estaban participando en la discusión puso en juego su curul debido a que está convencido de que la iniciativa no conseguirá el número de votos necesarios para ser aprobada.

Se trata de Antonio Zabaraín, senador del partido Cambio Radical. “Los que me conocen saben que soy un hombre de palabra. Si la consulta logra el umbral, renuncio a mi credencial, porque ello me haría caer en cuenta de que estaba equivocado y que no estoy sintonizado con la clase obrera y trabajadora. Eso es una razón más que suficiente para no llegar nunca más a este recinto”, aseguró Zabaraín en medio de su intervención.

Petro le contestó al senador Zabaraín en su cuenta de X

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro no tardó en referirse a la propuesta que hizo el congresista durante el debate en la plenaria del Senado.

"Vale la pena el reto. Si el pueblo colombiamo no vota por sus propios derechos en más de 13 millones de electores, pues simplemente se habrá condenado como estirpe sobre la tierra. Los pueblos con futuro, saben luchar por sus propios derechos. Creo que el pueblo colombiano tiene futuro y que es capaz de finalizar los cien años de soledad", aseguró el presidente Petro a través de su cuenta oficial en la red social X.

Vale decir, sin embargo, que la consulta popular aún debe superar un paso clave antes de llegar a las urnas y ser votada por los colombianos: necesita ser aprobada en el Senado de la República. Aunque los votos en esa corporación están ajustados, varias fuentes apuntan a que el Gobierno podría conseguir la mayoría simple necesaria para que la iniciativa obtenga el aval del Congreso y, con ello, pase a las manos de los ciudadanos.

Entre otras cosas, la consulta popular que está discutiendo el Senado propone mejorar las condiciones laborales de los estudiantes del Sena que se vinculan a empresas, fijar los recargos nocturnos a partir de las 6 de la tarde y darles licencias menstruales a las mujeres trabajadoras que así lo requieran.