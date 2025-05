“Espero que Estados Unidos nos permita seguir siendo socios de tú a tú”: Petro sobre efectos del ingreso a la Ruta de la Seda

Gustavo Petro espera no afectar sus relaciones con Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro manifestó durante su visita oficial a la República Popular China, que espera que los acuerdos de cooperación firmados con ese país no afecten las relaciones comerciales con Estados Unidos y que ambas naciones puedan “hablar de tú a tú sin ningún problema”.

“Espero que Estados Unidos nos permita seguir siendo socios de tú a tú, porque ya hemos puesto 200.000 colombianos muertos tratando de impedir que la cocaína llegue a su territorio, y esos 200.000 colombianos valen muchísimo para la sociedad colombiana”, dijo Petro al terminar una reunión ampliada con el presidente chino Xi Jinping.

En el encuentro se formalizó el ingreso de Colombia a la iniciativa del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda.

“No tengo ningún resentimiento ni resquemor con los Estados Unidos. Me he leído la Historia popular de Howard Zinn y sé algo de esa historia libertaria, democrática y republicana de los Estados Unidos como para que, en esos valores, y solo en esos valores, nos podamos entender”, afirmó el mandatario.

Estados Unidos es el mayor destino de las exportaciones de Colombia, con una participación del 27 %, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En 2024, las ventas hacia ese país alcanzaron los 14.336 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 7,9 % frente al año anterior.

El Gobierno ahora analiza junto al sector privado el impacto de los aranceles del 10 % impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones provenientes de Colombia, así como mecanismos para mantener la competitividad del mercado nacional y preservar el valor de los productos colombianos en territorio estadounidense.

Esa medida fue anunciada el 2 de abril de 2025 por el mandatario estadounidense, hace parte de una política arancelaria global que afecta a múltiples países y no está dirigida exclusivamente contra Colombia.