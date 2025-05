¿Indolente? Petro culpó al sistema educativo por el caso de Freddy Castellanos, el abusador de niños: “Privatizaron los jardines infantiles y por eso pasa esto”

El caso de Freddy Castellanos tiene consternada a la comunidad por la crueldad y la gran cantidad de víctimas menores de edad de los vejámenes de este hombre, quien es acusado de haber abusado sexualmente de más de 10 niños en un jardín infantil del ICBF en el sur de Bogotá. Este terrible caso ha estado en boca de todos, tanto así que el presidente Gustavo Petro se ha referido a él en más de una ocasión, pero llamó la atención que en su ultima intervención culpó al sistema de educación del caso.

En medio de un acto público el presidente Petro, fiel a su estilo, le envío un mensaje a la prensa del país y aseguró que ellos no quieren hablar de este detalle, que para él es clave para entender el por qué sucedió la violación de estos niños en Bogotá.

“Privatizaron los jardines infantiles además de varios colegios y hasta universidades porque se inventaron Ser Pilo Paga. Privatizaron los jardines infantiles y muchos de los directores de esos jardines, directoras por hacerse un billete contratan porquería en vez de profesionales para educar a los niños y a las niñas y cuidarlos en los jardines. Y esa es la razón de por qué aparece esa violación”, aseguró el mandatario.

Estas declaraciones no cayeron bien en la opinión pública y en redes sociales, lugar en el que el propio mandatario compartió su polémica declaración, no lo bajan de ser oportunista y mezquino. Al mandatario le critican que utiliza este caso tan cruel para hacer política y, una vez más, darse la razón en temas de lo privado Vs lo público.

Enviaron a Freddy Castellanos a la cárcel

Durante la audiencia celebrada en la URI de Ciudad Bolívar, el juez encargado ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario y recomendó su traslado a la cárcel La Modelo. Castellanos fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo con menor de 14 años, ambos agravados, cargos que no aceptó al declararse inocente.

La Fiscalía General explicó que, aunque existen rumores sobre más víctimas, solo se han formalizado tres denuncias. “Las denuncias recibidas formalmente, las valoraciones hechas a las víctimas por un equipo especializado de psicólogos e investigadores, y los dictámenes periciales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses permitieron establecer que el hombre habría aprovechado su condición de cuidador para simular juegos con los menores de edad de tres años que estaban a su cargo y sometido a actividades de tipo sexual entre marzo y abril del año en curso”, señaló el ente investigador.

Tras conocerse los hechos, el ICBF ordenó el cierre temporal del jardín infantil y reubicó a los niños en otros centros comunitarios. Astrid Cáceres, directora del ICBF, declaró que se activó un plan de respuesta integral: “Entregamos todo lo que se recogió el domingo en el hogar infantil”, añadió, desmintiendo además rumores sobre contagios de VIH entre los menores.