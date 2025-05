“Nos tienen que defender”: Vicky Dávila causa polémica por la petición que le hizo a unos policías

Una de las candidatas más fuertes para las elecciones presidenciales del 2026, es la periodista Vicky Dávila quien desde hace unas semanas, ha empezado a realizar eventos de campaña en zonas de alta afluencia de público.

Precisamente, durante la mañana de este viernes 2 de mayo, Dávila visito la Plaza de Mercado del Restrepo donde dialogó con los vendedores y personas que pasaban por el lugar.

Sin embargo, en un video que fue compartido en las redes sociales de la misma candidata, se observa cuando se acerca a dos policías y dialoga con ellos causando polémica por las palabras que le dio a los uniformados.

“Me encanta hablar con ustedes y decirles que no se vayan a desanimar, que Colombia los quiere mucho y que los necesitamos fuertes. Los necesitamos del lado de los colombianos. Nos tienen que defender”, les dijo la periodista a los oficiales.

En ese mismo evento, un vendedor llamó la atención ya que encaró a la candidata y ella misma lo acusó de haber sido enviado por Petro.

Al parecer el ciudadano le recriminaba la asistencia de Dávila, lo que ella respondió:

“A ti te está mandando Petro. Dile a Petro que no te mande, que no te use. No te dejes manipular, porque aquí todo el mundo quiere fuera Petro el 7 de agosto el 2026″, dijo Vicky Dávila.