“No lleven al pueblo colombiano a una huelga general”: Petro y su advertencia a los empresarios

“Antes de que el Senado apruebe la convocatoria a la consulta, en ese proceso, debe​rían los grandes ricos de Colombia y los políticos tradicionales mirar que es posible el diálogo nacional, que es posible el Acuerdo Nacional, pero no un acuerdo con el pueblo arrodillado. No lleven al pueblo colombiano a una huelga general y a la confrontación dándoselas de arbitrarios y cerrando las posibilidades de la consulta“.

PUBLICIDAD

Lea también: Gobierno entrega a campesinos la Hacienda Bellacruz: uno de los predios más disputados del conflicto armado

Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro invitó nuevamente a que el país trabaje en un Acuerdo Nacional, que permita mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables del país y sacar a Colombia adelante con más producción y riqueza.

Durante la entrega de 1.919 hectáreas de tierra a familias campesinas del sur del departamento en el municipio de La Gloria (Cesar), el mandatario enfatizó que se debe trabajar en “un Acuerdo Nacional y podemos tendernos la mano y la guerra a muerte se acaba en Colombia y no la que hacemos nosotros, la que hacen los narcos”.

“Por eso sacamos la bandera de Bolívar, roja y negra, porque estamos decididos. Yo les propongo, con tranquilidad, a los ricos de Colombia un Acuerdo Nacional, pero le propongo al pueblo de Colombia alistarse, ya estamos saliendo, debemos salir más. Llegó la hora de la Gran Coordinación Popular, llegó la hora del pueblo, llegó la hora de poner punto final a 100 años de soledad”, anotó el jefe de Estado.

En su intervención, el mandatario se refirió a la propuesta de la Consulta Popular que radicó el 1 de mayo en el Congreso de la República y recordó la suerte que tuvo la Reforma Laboral en su trámite en el legislativo.

Aseguró que “si archivaron el proyecto de los derechos laborales que incluyen los derechos del campesinado, en ocho senadores de la Comisión Séptima de cuyos nombres no quiero acordarme ahora, si ocho enterraron la decisión mayoritaria de la Cámara de Representantes que había hecho su labor aprobando y cambiando como en su discusión que hicieron el proyecto de reforma laboral y pasaba, entonces, al Senado, primero a la Comisión Séptima, y estos ocho puntos suspensivos lo archivaron”.

PUBLICIDAD

Sobre esta base argumentó que “entonces, por qué el Senado no puede solicitar una consulta al pueblo para decidir” y agregó: “Si no van el umbral y la gente no vota o gana el No, pues no se hace, pero si gana el Sí es una orden al Senado, no porque tenga que arrodillarse al pueblo, no pedimos de rodillas, sino que, en nuestra Constitución, no por capricho de Petro, sino de los constituyentes elegidos popularmente en 1990, reza que la soberanía solo reside en el pueblo”.