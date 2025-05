¿Rolex de 400 millones? Este es el precio del reloj que usó Petro en su discurso el 1 de mayo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha desmentido los rumores que circularon esta semana en redes sociales sobre el supuesto Rolex de más de 400 millones de pesos que llevaba en su muñeca el pasado 1 de mayo durante el acto de radicación de la consulta popular, acompañado por la espada de Bolívar.

La controversia tomó fuerza luego de que la periodista María Andrea Nieto publicara en su cuenta de X (antes Twitter) una imagen del presidente Petro con el reloj azul en su muñeca, cuestionando si se trataba de un Rolex Submariner.

Ante esta publicación varios usuarios respondieron y comenzaron a especular sobre el reloj que Petro portaba, sugiriendo que se trataba de un exclusivo modelo Rolex Submariner, cuyo precio puede oscilar entre 200 y 400 millones de pesos colombianos (entre 50.000 y 100.000 dólares).

Frente a la ola de críticas, el propio mandatario respondió en sus redes sociales:

“No tengo problema en publicar la marca de mi relog. Como ven no es Rolex. No me gustan esa estridencias codiciosas”.

El modelo exacto —el Challenger Chrono— está valorado en 269 francos suizos, unos 1.300.000 pesos colombianos, según el sitio oficial de la marca. Grovana es una casa relojera suiza fundada en 1924, con sede en Tenniken, y es conocida por ofrecer relojes de calidad a precios razonables, manteniéndose como una empresa privada y familiar.

Críticas a los gastos y estilo de vida del presidente Petro

A lo largo de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha enfrentado cuestionamientos relacionados con su estilo de vida y ciertos gastos realizados durante su administración.

Uno de los primeros debates surgió en junio de 2022, cuando Petro fue fotografiado usando un cinturón de la marca italiana Salvatore Ferragamo, valorado en aproximadamente 3 millones de pesos colombianos. La imagen generó críticas en redes sociales, donde se cuestionaba la coherencia entre su discurso de austeridad y el uso de accesorios de lujo.

En octubre de 2022, se conoció que el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) realizó compras para las residencias presidenciales que incluían un televisor de 85 pulgadas por 27 millones de pesos y cobijas de plumas de ganso por más de 4 millones de pesos. Estas adquisiciones fueron objeto de críticas por parte de la opinión pública y algunos sectores políticos, quienes consideraron que contradecían el mensaje de austeridad promovido por el gobierno.

En respuesta a estas críticas, el presidente Petro afirmó que "ningún bien comprado pertenece al presidente" y que las compras buscaban mejorar las condiciones de trabajo del personal de servicio en las residencias oficiales.

Otro episodio que generó controversia fue la revelación de que, entre marzo y junio de 2023, se destinaron más de 30 millones de pesos para la alimentación en las casas del presidente y la vicepresidenta Francia Márquez. El presidente defendió estos gastos, señalando que los alimentos adquiridos eran para el consumo de aproximadamente 40 personas, incluyendo delegaciones y reuniones oficiales.

Además, en enero de 2024, durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se alquiló una casa por un valor cercano a 1,1 millones de dólares para promover la imagen de Colombia. Esta decisión fue criticada por su alto costo; sin embargo, el presidente justificó la inversión como una estrategia para atraer turismo e inversión al país.

Estas situaciones han alimentado el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del gobierno y ciertos gastos realizados durante su administración.