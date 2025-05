Juanpis González cuestionó fuertemente a Petro acerca de las acusaciones de que consume droga

Hace unos días, el comediante Alejandro Riaño compartió por medio de su cuenta personal de Instagram que estaba en la Casa de Nariño e iba a realizar una de las entrevistas más esperadas para él. Se trató del presidente Gustavo Petro. El comediante recalcó que llevaba bastante tiempo esperando esta oportunidad, ya que hasta el momento no había entrevistado a nadie del gobierno actual del país.

PUBLICIDAD

Puede leer: “Me volví un referente en temas de divorcio”, Mari Manotas, exesposa de Alejandro Riaño, habla sobre su separación tras dos años

“Hoy es algo muy importante, hoy vamos a ir a la realidad de este país. Llevábamos esperando esta entrevista unos dos años y medio, aproximadamente, y nos buscaron y se dio. Esperamos que llegue”, fueron algunas de las palabras de Riaño. En su paso por la casa estuvo mostrando algunos spots y él detrás de cámara de la grabación, también un pasillo con los retratos de los diferentes presidentes de Colombia.

El comediante indicó que fueron alrededor de 996 días esperando que se diera esta entrevista y con lo que había logrado tener entrevistas, habían sido funcionarios que habían dejado el cargo y no hacían parte del gobierno de Petro.

Juanpis cuestionó a Petro sobre su supuesto consumo de drogas

Uno de los momentos que llamaron la atención de los internautas, fue cuando Juanpis hizo alusión a la polémica carta enviada por el excanciller Álvaro Leyva, en la que se mencionan supuestos problemas de consumo de sustancias por parte del presidente, situación que se habría dado en París.

Juanpis expresó en tono de burla “Ah, entonces lo han puesto a olérsela?”, haciendo referencia a los señalamientos de consumo de drogas. Petro respondió también entre risas: “No. En los periódicos. En los periódicos” insinuando que los rumores se han dado de parte de los medios.

“Pero Leiva dijo que en París dos días me había perdido” le respondió Juanpis, a lo que Petro replicó con ironía: “¿Usted no se perdería en París dos días?”, para luego agregar el comediante: “Sí, pero a echar (…) Si uno va a echar cocaína, ¿por qué no la echa en Colombia?”, expresando que no le parecía lógica su justificación de haberlo hecho en Paris.

PUBLICIDAD

El personaje de Riaño también ofreció drogas al mandatario, claramente de forma irónica: “Tengo tusí, tengo marigüanita, huevón, y tengo pericles”, a lo que Petro respondió: “Yo estoy emancipado, hermano, así que no venga aquí con la tentación porque en mi sala está el cuadro de la tentación de San Antonio. Ahí no se puede”.

Finalmente, la frase que destacó del mandatario fue: “Yo no soy adicto, yo soy revolucionario. ¿Cuál es la definición de revolucionario? Mi querido Juanpis, un amante y un luchador un luchador por la libertad (...)"