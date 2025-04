Uribistas proponen hacerle un examen médico al presidente Petro para ver si está “en condiciones de gobernar”

La tormenta política que desató una carta publicada por el excanciller Álvaro Leyva en la mañana de este miércoles 23 de abril sigue causando reacciones en la opinión pública. En las últimas horas varios líderes políticos del uribismo han pedido que se le practique un examen médico al presidente Gustavo Petro.

Uno de ellos fue el representante a la Cámara del Centro Democrático, Christian Garcés, quien sostuvo que radicará la solicitud en el propio Congreso de la República.

“Tribunal médico debe examinar al presidente y determinar si está en condiciones de gobernar. Radicaremos hoy mismo proposición en este sentido ante la grave afirmación que formalmente hace el excanciller Álvaro Leyva sobre el problema de drogadicción de Gustavo Petro, conforme a lo señalado en los artículos 193 y 194 de la Constitución Política de Colombia, regulado por los artículos 313, 320 y 326 de la Ley 5 de 1992″, indicó Garcés a través de su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, sostuvo que, dependiendo de los resultados que se obtengan, el Senado podría declarar la “incapacidad física” del primer mandatario si se constata que no está en buenas condiciones de salud.

Garcés también aseguró que en el pasado ya había hecho el intento de que este tipo de pruebas se le practicaran al primer mandatario.

“La anterior proposición que radiqué en el mismo sentido por las múltiples ausencias e incumplimientos de su agenda, y la insinuación por parte de Armando Benedetti de que el presidente tenía un problema con la cocaína, nunca fue discutida en Plenaria porque el presidente del Senado, Iván Name, no la quiso someter a consideración”, concluyó Garcés.

A esto se sumó la senadora del Centro Democrático Maria Fernanda Cabal. "Armando Benedetti en audios con Laura Sarabia, María Jimena Duzán en su columna y ahora Álvaro Leyva, coinciden en un mismo punto: hay un serio problema que está relacionado con el consumo de sustancias", sostuvo Cabal y le pidió al primer mandatario que se sometiera a un examen toxicológico.

El presidente Petro ya se pronunció sobre los señalamientos

Hace unas horas el presidente Petro ya se había pronunciado sobre los señalamientos que le hizo el excanciller Leyva en su carta.

“La única manera para que la prensa públique cartas, es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que Paris no tiene parques, museos, librerias, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante.¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?“, sostuvo el presidente Petro.