Carta de Leyva: Esta sería la reunión que canceló el presidente Petro cuando se “desapareció” en París

El mundo político se estremeció en la mañana de este miércoles 23 de abril a raíz de una controvertida carta que publicó el excanciller Álvaro Leyva a través de sus redes sociales. Allí, Leyva aseguró que había confirmado una supuesta adicción a las drogas del presidente Petro durante un viaje oficial a París, Francia, ocurrido en junio del 2023.

"Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar", sostuvo Leyva.

Según el excanciller, los hechos se presentaron cuando el presidente Petro se “desapareció dos días”. Así mismo, indicó que esta forma de actuar lo obligó a pasar por “momentos” embarazosos como canciller e incluso como persona.

Lal línea de tiempo del viaje del presidente Petro a París en junio de 2023

Las declaraciones del canciller Leyva coinciden con las quejas que elevaron varios periodistas durante un viaje oficial que hizo el presidente Gustavo Petro junto a varios funcionarios de su Gobierno en junio de 2023.

El 21 de junio, el primer mandatario aterrizó en territorio francés. Uno de sus principales objetivos era asistir a la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial. Más tarde, el 22 de junio, acudió a la mesa redonda: ‘Un nuevo método, alianzas para el crecimiento verde’

Ese mismo día también sostuvo un encuentro bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyas imágenes fueron compartidas por la Presidencia de Colombia.

El día siguiente, el 23 de junio, asistió a otro encuentro con la comunidad colombiana en la Université Sorbonne Nouvelle.

Fue el 24 de junio cuando se despertaron dudas en la prensa. Ese día el primer mandatario firmó el decreto 1003 de 2023, con el cual extendió su viaje en Francia para asistir a una reunión el domingo 25 de junio.

En su momento, el diario El Colombiano recogió los hechos. Según indicaron, el primer mandatario se iba a reunir con empresarios de la firma Dassault Aviation, pero esta fue cancelada y pidió agenda privada. Otros periodistas manifestaron que tuvieron que buscar alojamiento extra para ese día y señalaron que no supieron nada del mandatario durante varias horas.

Las dudas sobre su ausencia, sin embargo, no quedan del todo claras con las declaraciones de Leyva.

El presidente Petro le respondió a Leyva

Hace apenas unos minutos, el presidente Gustavo Petro se refirió a la carta que publicó el excanciller Leyva. En su cuenta de la red social X emitió una dura respuesta.

“La única manera para que la prensa públique cartas, es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que Paris no tiene parques, museos, librerias, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante.¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?“, se preguntó el primer mandatario.

Vale decir que, en efecto, que su hija, Sofía Petro, vivía en Francia, donde se encontraba estudiando.