Explosiva carta de Álvaro Leyva contra Petro: “Laura Sarabia satisfacía necesidades personales”

Una dura carta firmada por el excanciller Álvaro Leyva y dirigida directamente al presidente Gustavo Petro fue revelada este 19 de abril, provocando un verdadero temblor político en el alto gobierno. El documento, firmado de puño y letra, contiene acusaciones y comentarios personales contra figuras clave del Ejecutivo, incluyendo a Laura Sarabia y Armando Benedetti.

Leyva, quien fue el primer canciller nombrado por Petro en agosto de 2022 y una figura cercana al mandatario, expresó su decepción y preocupación por la forma en que —según él— se ha manejado el gobierno y, en particular, la política exterior del país. La misiva surge después de su salida del cargo tras un fallo disciplinario en su contra.

Graves acusaciones contra la cúpula del gobierno

En su carta, Leyva critica duramente a Laura Sarabia, actual canciller, señalándola de impedir el diálogo entre él y el presidente:

“Me sorprendió desde un comienzo que no nos pudiéramos sentar en ningún momento para trazar la política exterior del Estado. Cuando iba a buscarlo, presidente, la señora Laura Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted, eventualmente, me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que, además, le satisfacía algunas necesidades personales”, escribió, dejando abierta una inquietante ambigüedad sobre el tipo de relación que sugiere entre Sarabia y Petro.

También se refirió a Armando Benedetti, ministro del Interior y exembajador en Venezuela, señalando que ya desde entonces presentaba signos de adicciones:

“De mi entrevista con Benedetti, concluí que se trataba de un enfermo. Sigue igual, señor presidente”, afirmó el exministro.

Una visión crítica del liderazgo presidencial

La carta no se limita a acusaciones personales. Leyva expresa una visión sombría sobre el estado anímico del presidente y su manera de gobernar:

“Sus desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías se han registrado y se siguen registrando, presidente”, escribió, cuestionando directamente la estabilidad emocional y administrativa del mandatario.

“Bien se sabe que ha caído usted muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo”, añadió, afirmando que personas cercanas al presidente han manifestado su preocupación.

Las palabras de Álvaro Leyva se suman a una serie de crisis internas que han marcado los últimos meses del Gobierno. Aunque por ahora no hay respuesta oficial del presidente o de los funcionarios mencionados, esta carta podría marcar un antes y un después en las tensiones políticas dentro del Palacio de Nariño.