“¿Acaso no tengo hijas y nietas en París?“: Petro le responde a Leyva sobre la acusación de drogadicción

Luego de la carta de Álvaro Leyva difundida en sus redes sociales y en las que afirma que el presidente Gustavo Petro tiene una adicción por sustancias alucinógenas, el mandatario salió a defenderse de las acusaciones y explicar lo que hizo durante su viaje a París, en el que se reunió con su homólogo Emmanuel Macron.

Leyva señaló que durante ese viaje, se dio cuenta del “problema de drogadicción” que tiene el presidente, dando a conocer que la estadía en Francia se extendió porque Petro, simplemente, no aparecía.

Al respecto, el mismo jefe de Estado, se refirió al tema, explicando lo que pudo haber hecho en su estancia en París; incluso le recordó al exministro de Relaciones Exteriores, que en esa ciudad tiene hijas y nietos.

“La única manera para que la prensa públique cartas, es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa.¿Es que Paris no tiene parques, museos, librerias, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?“, escribió Petro en su cuenta de ”X" (antes Twitter).

Los rumores de que Petro tiene problemas con sustancias psicoactivas y con el alcohol, no son de ahora, incluso dos años atrás la periodista María Jimena Duzán, le había pedido al presidente que aceptara o no si tenía una dependencia por las drogas, a lo que el mandatario señaló que solo era adicto al café.

Por otro lado, el excanciller Leyva también relacionó al ministro del Interior Armando Benedetti con este mismo problema y la actual canciller Laura Sarabia, de controlar el acceso al presidente.

Por ahora, Benedetti ni Sarabia han salido a pronunciarse.