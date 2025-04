Francia Márquez viajó hasta la ONU para asegurar que la Inteligencia Artificial es racista ¿Ridículo histórico o genia incomprendida?

La Inteligencia Artificial sigue avanzando en el mundo y se perfila como una de las tecnologías que serán determinantes a nivel mundial en los próximos años, por eso, varios líderes políticos han buscado su regulación y vigilancia, por los riesgos que representa en varios aspectos de la vida. Por esto, Francia Márquez fue hasta la ONU para pedir que se vigile a la Inteligencia Artificial porque, para ella, es claramente racista.

La vicepresidenta de Colombia desató todo tipo de reacciones en redes sociales con sus declaraciones en la ONU, sobre todo porque ella misma parecía no estar segura o no creer lo que decía. “El desarrollo de nuevas tecnologías y el uso intensivo de la inteligencia artificial no es neutro, ni es objetivo. Esto puede agravar el problema del del perfilamiento racial de los estereotipos y los prejuicios que afectan mayoritariamente a la juventud afrodescendiente”, aseguró Márquez.

Sumado a esto, la vicepresidente también dijo que “en general, los espacios de de interacción digital son también lugares de validación y amplificación de prácticas discriminatorias, racistas, xenófobas que afectan particularmente a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes“.

Ante esto, desde varios sectores de la política colombiana han salido a criticar estas declaraciones. Una de las más severas fue la de María Fernanda Cabal, quien aseguró que “decir que la inteligencia artificial es “racista” es un reduccionismo peligroso, más aún viniendo de quien ocupa la Vicepresidencia del país. Francia Márquez, en vez de aportar con argumentos serios, se lanza a generalizaciones sin fundamento técnico, quizás buscando victimizarse como es su costumbre“.

Finalmente, varios internautas se quejaron de que Francia Márquez, en representación de Colombia, realizara este tipo de declaraciones en un lugar como la ONU, porque son declaraciones sin fundamento ni pruebas, basadas en ideas personales de ella y que no son comprobables ni son la experiencia general de las personas afrodescendientes en el mundo.