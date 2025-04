“Que no se cumplan mis miedos”: revelan las peticiones que Sara Millerey escribió en su diario antes de ser asesinada

La vida y muerte de Sara Millerey, mujer trans víctima de un brutal asesinato en Bello, Antioquia, sigue conmoviendo profundamente al país. Su historia no solo desató una ola de indignación, sino que ahora se convierte en un símbolo de las luchas invisibles que muchas personas trans enfrentan en Colombia.

Nuevos fragmentos de su diario personal fueron dados a conocer recientemente. En ellos, Sara mantenía un íntimo y constante diálogo con Dios, dejando al descubierto una dimensión espiritual profunda y conmovedora. Sus palabras, escritas con fe y esperanza, reflejan un alma herida, pero determinada a encontrar luz.

Revelan algunos de los escritos del diario de Sara Millerey

Entre las páginas de su diario se encuentran súplicas:“Aleja, Señor, de mí toda maldad, toda maldad, toda mala actitud y toda mala acción; toda idea en contra de mí y, sobre todo, el hecho de violencia o que me deje sin vida”, escribió.

Sus escritos también incluyen otras peticiones:“Cada día, cuando esté triste, consuélame; cuando sienta dolor, cúrame; cuando esté tentada por el mal, apártame de eso y guíame por la senda correcta”.

En cada oración, Sara dejaba pistas de su batalla interna, una lucha posiblemente desconocida incluso por sus seres más cercanos.

Sandra Mileno Borja, madre de Sara, ha tomado la valiente decisión de compartir públicamente estas páginas. Su testimonio ha sido clave para dar contexto a la investigación del crimen, que aún continúa sin esclarecerse. En declaraciones para medios nacionales, también hizo referencia a otras notas en las que Sara advertía sobre peligros inminentes:“Sabes que he pasado muchos miedos y acechos, los cuales no quisiera que se cumplieran, por favor. Te pido que no sucedan”, habría escrito su hija.

El 9 de abril, Bogotá fue escenario de una velatón en memoria de Sara. Cientos de personas se reunieron en el Parque de los Hippies para exigir justicia y poner en evidencia la violencia que sigue afectando a las personas trans. Convocado por la Subdirección para Asuntos LGBTIQ+ y la Secretaría Distrital de Integración Social, el acto incluyó la lectura de mensajes, la iluminación de velas y un clamor colectivo por garantías reales de vida.